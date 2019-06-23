Як швидко приготувати смачну їжу

З високими темпами життя у кожної людини фактично не залишається часу на одну з ключових потреб – здорове харчування. А що вже говорити про сам процес приготування їжі. На щастя, технічний прогрес не стоїть на місці.

Допоможе нам у всьому техніка Siemens, з якою не лише зручно та швидко куховарити, а й приготовані страви завдяки інноваційним технологіям смакуватимуть якнайкраще і будуть корисними.

Відтак, гурмани, що цінують кожну хвилину, які хочуть і люблять готувати самі та які час від часу воліють дивувати друзів смачними шедеврами, сьогодні, як ніколи, мають нагоду втілити свої найсміливіші кулінарні фантазії за допомогою кухонної техніки компанії Siemens, яка уже понад 165 років служить людству.

Економія не лише часу

Компактна духова шафа з режимом мікрохвильовки суттєво скорочує час на запікання. Також тут, окрім звичних підігрівання та розморожування продуктів, є ще й функція coolStart. Тому вам більше не потрібно буде розігрівати духовку.

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А якщо хочете щось приготувати із заморожених продуктів, слід їх просто покласти всередину. Таким чином, економиться не лише ваш час, а й електроенергія.

Вам має сподобатись і ще одна функціональна річ, а саме – 4D гаряче повітря. Завдяки такому інноваційному рішенню забезпечуються ідеальний розподіл тепла всередині, незалежно від рівня розміщення деки.

Ваші страви стануть смачнішими

Якщо хочете не лише розморозити, розігрівати та готувати страви, але й при цьому зберігати усі поживні речовини, тоді вам стане у нагоді духовка-пароварка. З нею зможете готувати ваші улюблені овочі, рибу, м'ясо та навіть ласощі. А приготована у такий спосіб їжа стає набагато смачнішою, оскільки зберігається природний смак і аромат продуктів.

Допоможе духовка-пароварка Siemens готувати і кілька страв одночасно, і що важливо – запахи продуктів за такого готування перемішуватися не будуть. Має ця техніка ще одну унікальну якісну перевагу – функцію стерилізації банок парою, чого вам не запропонує жоден інший виробник.

Ідеальний простір для кулінарних експериментів

Варильна поверхня flexInduсtion Siemens – це конфорки, об'єднані в одну велику зону приготування, яка сама розпізнає кількість, розмір і форму посуду на ній. Така функція дозволяє не лише миттєво нагрівати, а й швидко охолоджувати, оскільки індукційні поверхні передають тепло безпосередньо на дно каструлі.

Щоб почистити варильну поверхню Siemens, особливих надзусиль не потрібно, оскільки зайвий нагар на ній не утворюється. Вельми простим є і керування – відрегулювати температуру можна лише рухом по сенсорній панелі, на якій немає зайвих кнопок і перемикачів. А спеціальний режим захисту блокує прилад від випадкового увімкнення, що стане корисним, якщо у вас є маленькі діти.

А як щодо кави?

Siemens дбає і про вибагливих кавоманів. Так, кава-машина німецького виробника з системою проточного підігрівання sensoFlow розкриє увесь аромат напоїв, підтримуючи оптимальний рівень температури.

І це ще не все. Її млинок адаптується під кожен сорт кави та перемелює за раз рівно стільки зерен, скільки потрібно для заварювання. А якщо полюбляєте міцну каву, то вам у цьому допоможе функція Double Shot з двома окремими циклами помелу. Крім того, це диво техніки дозволяє приготувати дві чашки одночасно – лише одним дотиком і під будь-який смак. Ваші гості точно залишаться у захваті від такого кавування.

Вишуканий дизайн

Вам більше не доведеться вибирати між практичністю та зовнішнім виглядом кухонної техніки. Завдяки інноваційним хай-тек рішенням, високій функціональності та ергономічному дизайну, які поєднує техніка Siemens, Ви оптимально зможете зорганізувати свій простір.

Залежно від Ваших уподобань, Ви можете вмонтувати її чи то в колону, чи то в ряд – приладдя все одно гармонійно пасуватиме одне до одного. А якщо у Вас уже є інша техніка від Siemens, то через єдине оформлення панелі управління нові прилади ідеально впишуться в інтер'єр.

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У високої кухні та високих технологій є щось спільне. Це прагнення до досконалості. Готувати із Siemens – це інноваційно, здорово та стильно.