В Росії з'явилась оренда iPhone

У Росії магазин Re: Store спільно з Forward Leasing запустили програму щодо оренди смартфонів Apple. Ця послуга для тих, хто хоче похизуватись новими iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS або XS Max, але немає для цього коштів.

Як пише російське видання xbt.com, це сервіс оренди, тож фактично він не належить користувачеві. При цьому після пів року користування його можна викупити. Звичайно, за додаткову плату.

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Ціна питання. Вартість такої оренди залежить від моделі та модифікації. До прикладу, за модель iPhone 11 з 64 ГБ флеш-пам'яті (найдоступніший варіант) потрібно заплатити 3940 рублів (або півтори тисячі гривень) за місяць користування.

iPhone в оренду

Через рік цей смартфон можна викупити, але потрібно буде доплатити 23 696 рублів (9 300 гривень). Таким чином сумарна вартість iPhone 11 для користувача обійдеться у 71 000 рублів (27,7 тисяч гривень) . Якщо через рік взяти в оренду новий смартфон, то обмін буде безкоштовним. Новий такий iPhone можна купити в Росії за 59 990 рублів.

Разом зі смартфоном отримають і сервісну програму Adjusters Pro, яка дає змогу один раз замінити екран безкоштовно.

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