Курйоз у космосі: астронавт випадково подзвонив у 911

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Астронавт Андре Куіперс
Астронавт Андре Куіперс / ad.nl

Нідерландський астронавт Андре Куіперс розповів про курйозну ситуацію, яка трапилась із ним під час перебування на орбіті Землі. Він випадково подзвонив у службу порятунку США.

Про це він розповів інтерв'ю на радіо, пише Newsweek.

Він розповів, що намагався набрати номер Центру польотів NASA в Х'юстоні. Для цього астронавт на орбіті повинен спочатку набрати 9 для з'єднання з зовнішньою лінією, а потім 011, щоб вийти на міжнародну. Та він помилився, пропустивши одну цифру, і подзвонив у 911.

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"Я зробив помилку. І на наступний день мені прислали електронного листа: "Ти дзвонив в 911?", – пригадав Куіперс.

На Землі цей дзвінок підняв справжню тривогу в Х'юстоні. Команда рятувальників приїхала перевіряти кімнату, де розміщено обладнання для зв'язку між космічною станцією і Землею.

Як розповідає астронавт, зателефонувати з космосу на Землю не так і складно. Космонавти майже завжди можуть скористатися орбітальним зв'язком, що працює за допомогою супутників. Однак, сигнал йде з певною затримкою. Тому нормального живого розмови не виходить.

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Теги: Новини США Техно Космос
Джерело: Техно
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