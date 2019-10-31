Lifecell запускає в Україні тестування 5G

Компанії lifecell та Ericsson з 1 грудня запускають в Україні тестування мобільного інтернету 5G. Тестові роботи триватимуть пів року – до 31 травня 2020 року.

Про це інформує Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації.

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Як сказано у повідомлені, вони отримали пропозицію від компаній про тестування технології 5G. При цьому у комісії вже запропонували ряд заходів для уникнення шкідливих перешкод, можливих при демонстрації обладнання.

Після цього направить своє рішення компанії Ericsson, Генштабу та Центру радіочастот України.

Швидкісний інтернет в Україні. Це ще один крок до повного покриття території України мобільним інтернетом. Нещодавно Київстар, Vodafone, lifecell та Інтертелеком підписали спільний меморандум. Головна мета цього меморандуму – забезпечення максимального покриття швидкісним інтернетом (покоління 4G і 5G) усієї території України.

Що таке 5G?Це 5 покоління мобільної мережі. Цей стандарт прийде на зміну існуючому 4G. За прогнозами аналітиків справжній "5G бум" почнеться в 2020 році, коли більшість операторів стандартизують свої мережі під новий формат.



Експерти планують кілька етапів впровадження мереж п’ятого покоління: спочатку запрацює 5G NR Non stand-alone, яка використовуватиме вже існуючу мережу 4G LTE eNB, пізніше 5G отримає власні частоти.

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