Маск придумав, як зробити супутники Starlink невидимими для астрономів

Ілон Маск знайшов рішення несподіваної проблеми, яка виникла з початком формування супутникового угруповання SpaceX на орбіті, – засвічення нічного неба через заломлення сонячних променів про корпусу супутників. Технологія буде протестована з відправкою на орбіту вже наступної партії супутників, тобто протягом найближчого місяця.

Якщо план спрацює, сузір'я Starlink стане невидимими для спостерігачів із Землі, розповідає CNET.

Якщо пропустили SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 супутників системи Starlink

Що не так з супутниками Starlink

Після запуску перших супутників мережі Starlink, призначених для роздачі інтернету з космосу, астрономи почали скаржитися на підвищену яскравість сотень нових об'єктів, що з'явилися навколо Землі, які ускладнюють спостереження за нічним небом.

Реакція SpaceX

Компанія пішла назустріч вченим, пообіцявши зробити все можливе, щоб "маленькі діти могли дивитися на зірки через телескопи". Зокрема, один із супутників покрили експериментальної фарбою, яка знижує коефіцієнт відображення. Однак цього виявилося недостатньо – для того щоб уникнути негативного впливу на, супутники Starlink повинні стати в 10 – 20 разів темнішими.

На зустрічі комітету астрофізиків глава SpaceX Ілон Маск пообіцяв продовжити пошук задовольняє всі сторони рішення.

Новий експериментальний супутник VisorSat повинен, за його задумом, зробитися невидимим для неозброєного ока і звести до мінімуму вплив на астрономічні спостереження. Це буде вже не фарба, а щось на зразок козирка від Сонця як в автомобілі або візору з піни, що блокує сонячні промені.

Випробування VisorSat заплановані на наступний запуск партії супутників Starlink. Останній відбувся зовсім недавно, 22 квітня. В ідеалі Маск збирається вивести на орбіту до 30 тисяч супутників для роздачі інтернету.

Альтернативний шлях вирішення проблеми

Крім обіцянок виправити проблему з яскравістю Маск висловив ідею співпраці з астрономами шляхом створення на орбіті "обсерваторії зі спостереження за планетами". "Телескопи наступного покоління", як назвав їх Маск, могли б розташовуватися вище сузір'я Starlink і не стануть нікому заважати. А підняти телескопи на орбіту могла б нова надважка ракета Starship, яка, як сподівається Маск, почне регулярні польоти через кілька років.

Що таке Starlink?Це проєкт системи навколоземних супутників SpaceX для дешевого і швидкісного інтернету. Тепер Starlink планує пропонувати послуги в деяких частинах США й Канади, після 24-х запусків компанія надаватиме такі послуги по всьому світу.



SpaceX оцінює витрати на проєкт приблизно в межах 10 мільярдів доларів. Разом з тим, завдяки Starlink Маск має намір заробляти гроші для розвитку та роботи SpaceX. Компанія Маска не єдина, хто хоче створити інтернет-мережі на орбіті: цим займаються ще кілька приватних компаній.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно