Маск розповів, коли почнеться тестування інтернету Starlink
CEO компанії SpaceX Ілон Маск розповів, коли стартує тестування інтернету в рамках проєкту Starlink. За його словами, закрите бета-тестування розпочнеться у липні.
Як передає видання techcrunch.com, публічне тестування розпочнеться приблизно через пів року, тобто у жовтні.
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Спочатку тестування буде доступне для користувачів в Канаді та на півночі США. В інших країнах інтернет від Starlink буде доступний вже у 2021 році.
Що відомо про проєкт Starlink
В рамках проєкту SpaceX вивела на орбіту 420 супутників для швидкісного інтернету. 22 квітня вивела компанія вивела на орбіту чергову партію супутників – цього разу це було 60 космічних апаратів. Це вже сьомий запуск з травня 2019 року.
Запуск партії супутників Starlink – 22 квітня 2020 року: відео
Таким чином Маск намагається створити повномасштабну мережу супутників, яка забезпечить користувачів широкосмуговим доступом до дешевого інтернету з будь-якої частини планети.
SpaceX оцінює витрати на проєкт приблизно у 10 мільярдів доларів. Завдяки Starlink Маск хоче заробляти гроші для розвитку та роботи SpaceX та своїх космічних місій.
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