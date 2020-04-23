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Маск розповів, коли почнеться тестування інтернету Starlink

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Ілон Маск про Starlink / hromadske.radio

CEO компанії SpaceX Ілон Маск розповів, коли стартує тестування інтернету в рамках проєкту Starlink. За його словами, закрите бета-тестування розпочнеться у липні.

Як передає видання techcrunch.com, публічне тестування розпочнеться приблизно через пів року, тобто у жовтні.

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Спочатку тестування буде доступне для користувачів в Канаді та на півночі США. В інших країнах інтернет від Starlink буде доступний вже у 2021 році.

Що відомо про проєкт Starlink

В рамках проєкту SpaceX вивела на орбіту 420 супутників для швидкісного інтернету. 22 квітня вивела компанія вивела на орбіту чергову партію супутників – цього разу це було 60 космічних апаратів. Це вже сьомий запуск з травня 2019 року.

Запуск партії супутників Starlink – 22 квітня 2020 року: відео 

Таким чином Маск намагається створити повномасштабну мережу супутників, яка забезпечить користувачів широкосмуговим доступом до дешевого інтернету з будь-якої частини планети.

SpaceX оцінює витрати на проєкт приблизно у 10 мільярдів доларів. Завдяки Starlink Маск хоче заробляти гроші для розвитку та роботи SpaceX та своїх космічних місій.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: SpaceX Ілон Маск Інтернет Новини Техно Космос Техно
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