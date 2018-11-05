Маск розповів, яким смартфоном користується

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Ілон Маск розповів свою думку про Apple
Ілон Маск розповів свою думку про Apple / sageone.co.ke

Американський мільярдер Ілон Маск розповів, що користується технікою Apple, зокрема смартфоном їхнього виробництва. При цьому він наголосив, що продукти Apple нині втратили свою популярність.

Про це пише businessinsider.com.

"Не так багато продуктів дійсно роблять нас щасливішими. Довгий час це робила Apple. Я як і раніше вважаю, що компанія створює прекрасні телефони. Я завжди користувався і продовжую користуватися iPhone. Але раніше Apple випускала техніку, яка нас прямо вражала. Звичайно, вона і зараз робить прекрасні продукти, але вони вже менш значущі", – пояснив мільярдер.

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Він також порівняв компанію Apple зі своєю компанією Tesla. Як зауважив Маск, він би хотів, щоб електромобілі вражали користувачів так само, як і iPhone в минулому.

"Не думаю, що люди обов'язково побіжать в магазин за iPhone 11. Але з Tesla ми хочемо робити продукцію, якою люди будуть захоплюватися", – каже Маск.

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Теги: Техно Смартфони Apple Ілон Маск iPhone
Джерело: Техно
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