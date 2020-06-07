У роботі популярного месенджера Telegram 6 червня стався масштабний збій – понад пів години користувачі у чотирьох десятках країн не могли потрапити до своїх акаунтів. Російський сегмент соцмереж відреагував бурхливо: мовляв, невже Роскомнагляд таки зміг?

Про збій у роботі Telegram стало відомо з відкритих даних у системі Downdetector та зі скарг користувачів месенджера у соцмережах.

Читайте також Telegram: історія створення месенджера, боти та блокування сервісу

Що відомо про збій у роботі Telegram 6 червня

Негаразди у Telegram почали фіксувати з 23:05 за київським часом.

Найбільші проблеми зафіксували в Україні, Росії, Білорусі.

Загалом скарги надіслали понад 15 тисяч користувачів у майже чотирьох десятках країн .

. Понад 90% не могли зайти в акаунт, решта не могли надсилати повідомлення.

На офіційному сайті Telegram підтвердили факт збою і пообіцяли його усунути (до півночі це зробити вдалося).

Зауважимо, перед цим глобальний збій у роботі Telegram фіксували ще наприкінці листопада 2019 року.

Росіяни злякалися, що Роскомнагляд добрався до "тєлєгі"

У Росії Telegram заборонений законом з квітня 2018 року, але попри це месенджером користуються понад 30 мільйонів людей. Тож збій у роботі "тєлєги" росіяни одразу "відзначили" іронічними коментарями щодо Роскомнагляду.

Роскомнагляд (російською "Роскомнадзор") – це Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій.

Саме цей орган судився з Telegram (а все тому, що месенджер відмовився надавати ФСБ ключі до дешифрування повідомлень користувачів), виграв суд і мав би заблокувати месенджер на території Росії.

До слова, лише 5 червня Telegram отримав велике оновлення: нові функції



"Роскомнагляд на третій рік блокування нарешті став паровозиком, який зміг?"

Але цього так і не вдалося зробити. Адже насправді у Telegram безліч вшитих систем шифрування, які практично унеможливлюють блокування месенджера державними органами.



"Роскомнагляд бавиться"

Зауважимо, 22 квітня 2020 року в Держдумі зареєстрували законопроєкт про припинення блокувань Telegram. З цього приводу у соцмережах також жартували: мовляв, можливо, червневий збій – це спроба Роскомнагляду не заблокувати, а розблокувати Telegram?



"Може, це Роскомнагляд спробував розблокувати?"