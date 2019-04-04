Майбутнє вже тут: техно-прогнози на 2019 рік в Україні

Футуристи компанії Deloitte представили дослідження про те, як розвиватимуться технології і медіа у світі. Згідно з прогнозами – в найближчому майбутньому слід чекати бурхливого розвитку мережі 5G, технологій на базі штучного інтелекту, квантових обчислень та хмарних технологій. І все це вже діє і в Україні.

Що прогнозує дослідження Deloitte Global

Очікується, що до кінця року кількість проданих смарт-динаміків перевищить 250 млн одиниць.

У 2019 році на ринку з’являться 5G-мережі; до 2020 року приблизно 50 операторів пропонуватимуть послуги 5G-мереж.

У 2019 році серед компаній, що застосовують технології на базі штучного інтелекту, 70% отримає можливість використовувати їх через хмарну платформу.

Під час презентації дослідження представники українських техно-компаній прокоментували преспективи цих трендів у нашій державі.

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5G і його перспективи в Україні

CEO Kyivstar Олександр Комаров розповів, що ми перебуваємо на фазі активного будівництва LTE-мережі (4G). Зараз покрито біля 52-53% населення, до кінця року планується вийти 75%. І це дуже швидкі темпи – каже Комаров.

При цьому ми – десь у кінці черги по розгортанню LTE в світі (для порівняння, у США ця мережа запускалася у 2011 році). Але в Україні вже досить розгалуджена мережа 4G, і ринок досить суттєвий.

Головні нюанси 5G, крім швидкості: затримка, що дуже важливо для певних технологій – для розумного автомобіля, наприклад, і ємність – на великих швидкостях можна буде обслужити більше абонентів.

Швидкого приходу 5G в Україні чекати не варто, вважає Комаров. Тут є цілий ряд факторів. Головний – технологію щойно сертифікували, вона на початковій фазі розвитку. Хоча він буде досить швидким. Він підігрівається і виробниками обладнання, і конкуренцією, і навіть державами. 5G активно просувають держави, де це стає частиною інноваційної стратегічної повістки дня країни. як у Китаї та Казахстані. Останні записали в державну програму, що запустять 5G вже у 2021 році.

В Україні є великий потенціал розвитку LTE. Ми можемо забезпечити швидкість 500 мегабіт плюс. А теоретично стандарт підтримує швидкість до одного гігабіта. Ми дійсно спроможні забезпечити швидкості, про які йдеться в 5G, нехай і не в "килимовому" покритті, але ситуативно на сьогоднішній день – вже і в LTE,

– пояснив фахівець.

Серед факторів, що сприятимуть 5G в Україні:

готовність держави розвивати іноваційну повістку і дати операторам можливість розвиватися; розвивати ринок, зараз він бідний, немає великих потенційних користувачів.

Тому для України питання впровадження 5G – це питання кількох років.

Штучний інтелект і Україна

EMU Commercial Leader, IBM Україна Євген Пасічнюк переконаний, що використання хмари однозначно розширить використання ШІ. Це можливості – експериментувати, пробувати, знаходити нові моделі.

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Він розповів, що IBM проводила дослідження: у 2016 цікавилися ШІ – 25%, у 2018 – 43% опитаних. Компанії-лідери в Україні вже почали впроваджувати ШІ. Компанії поменше – ще тільки цікавляться. Сфери використання у світі: інформаційна безпека, ІТ, обслуговування клієнтів, робота з ризиками.

В Україні гарний розвиток інформаційної безпеки. Ми розвиваємо свій Watson. Як це діє? Уявіть, вночі хтось до вас приходить. Watson не будить вас, а спершу сам перевіряє, хто прийшов. Якщо це не бабуся ваша – то вже будить вас,

– розповів Пасічнюк.

Хмарні технології і Україна

Менеджер з розвитку бізнесу та взаємодії з державним сектором Cisco в Україні Валерій Фіщук впевнений – коли штучний інтелект пішов у хмару – стався прорив. Він став доступним, його більше може використовувати середній і малий бізнес.

Разом з хмарними технологіями розробляються і безпосередньо з ними пов'язані – як управляти великим масивом хмарних даних. Також на базі хмар – цифрове робоче місце і мережі учбових центрів.

Не варто боятися, треба впроваджувати технології. Це дозволить розвивати бізнес, швидше досягати цілей. Люди повинні мати на столах цифрові інструменти, тоді вони ефективніші – можуть більше заробляти і мати більше часу на себе. А компанія тоді – конкурує на ринку і більше заробляє. В Україні в цьому напрямку ми непогано розвиваємось. Є по два флагмани мінімум в кожній індустрії, і вони "тягнуть" інших за собою,

– сказав Фіщук.

Квантові обчислення і Україна

Що таке квантові обчислення? Уявіть, що перед вами 4 карти – 3 дами і туз. Вам треба знайти туз. Звичайний комп'ютер перевертає карту – якщо це не туз, перемішує карти і шукає далі. Квантовий комп'ютер одночасно відкриває всі карти і каже – ось туз.

"В цьому як перевага, так і виклик. З одного боку – можна все швидко порахувати і проаналізувати. З іншого – яка потреба і необхідність це робити", – відзначив Євген Пасічнюк.

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Але, за його словами, ще кілька років тому квантові обчислення були цікаві вузькому колу спеціалістів – дослідним центрам, університетам, програмістам. Це вузький напрямок, його важко розробляти і використовувати. А за останні 2 роки дослідники, що займаються квантовими обчисленнями, все більше дивляться на комерційний сектор, бізнес. Головне завдання – знаходити їм застосування.

IBM випустив цього року першу комерційну квантову систему – IBM Q. Її вже можна встановлювати у дата-центрах. Вона коштує дуже великих грошей. Пасічнюк каже, що не впевнений, що в Україні її будуть встановлювати. Але – з'явився доступ через хмару. Тепер можна достукатися до квантових можливостей таким способом.

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