Медалі для Олімпіади 2020 виготовлять з електронного сміття: що про це відомо

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Медалі для Олімпіади 2020 виготовлять з електронного сміття
Медалі для Олімпіади 2020 виготовлять з електронного сміття / Unsplash

У серпні 2016 року організатори Літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо заявили, що мають намір виготовити медалі для переможців змагань з електронного сміття. У лютому 2019 року стало відомо, що їм вдається дійти до мети.

Завдяки активній підтримці компаній і простих японців, вдалося зібрати понад 47 488 тонн електронного сміття. Серед відходів особливе місце займають телефони – їх набралося понад 5 мільйонів. Після переробки з електроніки витягнуть метали, необхідні для виплавки нагород.

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Цілі, що стояли перед Олімпійським комітетом:

2700 кілограмів бронзи – зібрано в червні 2018 роки
30,3 кілограма золота – зібрано 93,7% за станом на жовтень 2018
4100 кілограмів срібла – зібрано 85,4% за станом на жовтень 2018

Грунтуючись на результатах переробки та обсязі сміття, організатори впевнені, що зможуть вчасно домогтися всіх поставлених завдань.

Програму збору матеріалів закінчать 31 березня 2019 року, на літо запланована презентація дизайну Олімпійських та Паралімпійських медалей. Про це повідомляє The Verge.

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Теги: Техно Смартфони Олімпіада-2020 Японія
Джерело: Техно 24
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