Через місяць з дня анонсу флагманських смартфонів 17-ї серії компанія Meizu оголосила про випуск нового продукту – адаптера живлення Supercharged GaN. Серед його особливостей – відразу три роз'єми і підтримка безлічі популярних стандартів швидкої зарядки.

Як повідомляє видання igeekphone, багатофункціональну зарядку вже можна придбати в Китаї за компромісною ціною.

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Особливості та характеристики зарядки від Meizu

Meizu Supercharged GaN виконана в мінімалістичному корпусі білого кольору з вогнестійкого матеріалу з розмірами 60х60х28 мм. Вилка складається, що робить пристрій компактним і зручнішим для перевезення.



Meizu Supercharged GaN

Адаптер оснащений повнорозмірним USB Type-A і двома USB Type-C. Кожен з трьох портів підтримує зарядку потужністю до 65 Вт, що дозволяє використовувати Supercharged GaN з різними пристроями, серед яких і ноутбуки. Заявлена ​​підтримка QC3.0, FCP, AFC, PPS, PE2.0, PD3.0 та інших стандартів швидкої зарядки. Крім того, виробник передбачив захист від перегріву і перепадів напруги.

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Ціна

Meizu Supercharged GaN вже доступний в Китаї за ціною 28 доларів (744 гривні).