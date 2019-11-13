Метеорит пролетів над містом у США: яскраве відео

У місті Сент-Луїс, що в штаті Міссурі (США) помітили яскравий метеорит. Кілька місцевих мешканців побачили спалах світла у нічному небі, далі пролунав гучний вибух.

Як передає Newsweek, це трапилось о 20:55 вечора за місцевим часом 11 листопада. Відео зняли одразу кілька веб-камер і систем безпеки на вулицях Сент-Луїса.

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Так, користувач David Vergel опублікував у Twitter відео спалаху. Він розповів, що дивився трансляцію відомої у місті арки Воріт Заходу, коли помітив вогняну кулю в небі.

Що відомо про цей метеорит? Як пояснили експерти, це трапилось через щорічний метеоритний дощ Північних Таврид, саме на 11 листопада припадав пік цього зорепаду. Хоча такі великі спалахи – це велика рідкість.

Також зараз активний метеоритний дощ Південні Тавриди. Тож коли ці дві події збігаються, спалахи в нічному небі відбуваються частіше.

Яскравий метеор у США: відео

Що таке метеоритний дощ? Це природне явище, під час якого на нічному небі можна побачити численні метеори. Найчастіше це явище триває від декількох днів до декількох тижнів.



До прикладу, метеорний потік Тавриди триває практично весь листопад, а пік припадає на 11 листопада. Більшість метеорів спричинені уламками комети завбільшки з піщинку, тому випадки досягнення метеоритами землі під час метеорних потоків є надзвичайно рідкісними.

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