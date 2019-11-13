Метеорит пролетів над містом у США: яскраве відео

47
Метеорит в США 2019 – відео, фото падіння
Метеорит пролетів над містом у США / Скріншот з відео

У місті Сент-Луїс, що в штаті Міссурі (США) помітили яскравий метеорит. Кілька місцевих мешканців побачили спалах світла у нічному небі, далі пролунав гучний вибух.

Як передає Newsweek, це трапилось о 20:55 вечора за місцевим часом 11 листопада. Відео зняли одразу кілька веб-камер і систем безпеки на вулицях Сент-Луїса.

Цікаво: Супутник Samsung впав на ферму у США: відео

Так, користувач David Vergel опублікував у Twitter відео спалаху. Він розповів, що дивився трансляцію відомої у місті арки Воріт Заходу, коли помітив вогняну кулю в небі.

Що відомо про цей метеорит? Як пояснили експерти, це трапилось через щорічний метеоритний дощ Північних Таврид, саме на 11 листопада припадав пік цього зорепаду. Хоча такі великі спалахи – це велика рідкість.

Також зараз активний метеоритний дощ Південні Тавриди. Тож коли ці дві події збігаються, спалахи в нічному небі відбуваються частіше.

Яскравий метеор у США: відео

Що таке метеоритний дощ? Це природне явище, під час якого на нічному небі можна побачити численні метеори. Найчастіше це явище триває від декількох днів до декількох тижнів.

До прикладу, метеорний потік Тавриди триває практично весь листопад, а пік припадає на 11 листопада. Більшість метеорів спричинені уламками комети завбільшки з піщинку, тому випадки досягнення метеоритами землі під час метеорних потоків є надзвичайно рідкісними.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
В Алли Мазур діагностували рак: реакція українських зірок та колег телеведучої
сьогодні
12982
Теги: Новини США Новини Техно Техно Космос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
12 листопада 22:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська 3615
Що таке Twitch: головні особливості найпопулярнішої стрімінгової платформи в світі
12 листопада 19:04 Що таке Twitch: головні особливості найпопулярнішої стрімінгової платформи в світі
Анастасія Можаровська 701
PayPal в Україні: що це таке та як користуватись сервісом
11 листопада 20:06 PayPal в Україні: що це таке та як користуватись сервісом
Ірина Полицька 1008
Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити
11 листопада 09:03 Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити
Ірина Полицька 5906
Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
10 листопада 22:13 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 3049
Новини
Більше новин
Залиште відгук