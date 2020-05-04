Метеорний потік Ета-Аквариди: де і коли дивитись

Наприкінці квітня – на початку травня земляни мають змогу побачити метеоритний потік Ета-Аквариди. Це другий весняний зорепад і він триватиме до кінця травня.

Як раніше повідомляв 24 канал, перший весняний зорепад 2020 відбувався у 16 по 25 квітня. Це був метеоритний потік Ліріди.

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Зорепад Ета-Аквариди: коли і де дивитись

Пік цього метеоритного дощу припадає на ніч з 6 на 7 травня. Саме тоді зорепад буде найактивніший, а відтак і найбільш видовищний.

Як повідомили у Міжнародній Метеорній Організації (IMO), експерти прогнозують до 50 метеорів на годину. Це доволі високий показник.

Однак, саме 7 травня відбудеться ще одне явище – останній у 2020 році Супермісяць. Яскраве світло супутника може затьмарити зорепад. Тож спостерігати за метеоритним дощем буде складніше.

Найкращий час для спостереження зорепаду – з 2 до 4 години ночі. Особливо добре Аквариди зможуть побачити мешканці південної півкулі Землі. Для людей на Північній частині планети цей потік теж буде видний, але не такий яскравий.

Що відомо про зорепад Ета-Аквариди? Це метеоритний дощ, який відбувається щороку з 19 квітня по 28 травня. Це дрібні уламки від комети Галлея, яка наближається до Сонця кожні 76 років, але залишає слід з часток уздовж своєї орбіти. Орбіта комети у двох місцях проходить дуже близько до орбіти Землі створюючи ефект, який ми називаємо зорепадом.



Восени можна побачити ще один метеоритний потік, що утворюється завдяки уламкам від комети Галлея – це зорепад Оріоніди.

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