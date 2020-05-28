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Microsoft випустила велике оновлення Windows 10: що зміниться для користувачів

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Оновлення Windows 10
Оновлення Windows 10 / igromania

Корпорація Microsoft випустила нове велике оновлення для операційної системи Windows 10. Це версія 2004, відома розробникам під кодовою назвою 20H1.

Як повідомили на офіційному блозі Microsoft, користувачі можуть встановити його через налаштування. Потрібно перейти в центр оновлень Windows і натиснути кнопку "Перевірка наявності оновлень". Автоматично оновлення почне надходити трохи згодом.

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Що нового

Головне оновлення Windows 10 більше стосується розробників – це поліпшена версія середовища Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2), що включає модифіковану версію ядра Linux власної розробки Microsoft.

Нова версія Windows 10 принесе оновлений інтерфейс для голосового помічника Cortana. також розробник анонсував поліпшення в "Пошуку".

Решта невеликих змін стосуються графічного інтерфейсу, зокрема нові значки для додатків, і нову функцію відновлення "з хмари" Cloud Recovery тощо.

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Розробник додав поліпшення в частині ігрових можливостей:

  • підтримка DirectX 12 Ultimate,
  • поліпшена підтримка трасування променів DirectX Raytracing 1.1, DirectX Mesh Shader,
  • новий драйвер WDDM 2.7 для поліпшеної роботи з декількома моніторами,
  • налаштування «графіка» апаратного прискорення GPU.
Теги: Техно Інтернет
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