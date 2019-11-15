Microsoft неочікувано оновила операційну систему Windows 10 Mobile

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Microsoft неочікувано оновила операційну систему Windows 10 Mobile / Фото з вільних джерел

Незважаючи на те, що Microsoft вже назвала дату "похорону" мобільної версії операційної системи Windows, компанія випустила оновлення програмного забезпечення для смартфонів під управлінням цієї ОС. Зауважимо, апдейт задів практично усі ключові елементи прошивки.

Що відомо про оновлення?

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Новий патч під кодовим номером KB4522811 включає "заплатки" для усунення критичних вразливостей в операційній системі Windows 10 Mobile і деяких системних додатках, повідомляє Wccftech.

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Оновлення зачіпає служби Windows App Platform, Microsoft Graphics Component, Windows Input and Composition, Windows Fundamentals, Windows Cryptography і Windows Virtualization, браузер Microsoft Edge, а також інші сервіси.

Коли поховають мобільну Windows?

Найімовірніше, апдейт стане останнім для операційної системи – підтримка Windows 10 Mobile закінчується 10 грудня 2019 року. Після цього терміну компанія припинить випуск апдейтів системи безпеки і регулярних пакетів оновлень мобільної ОС.

Що буде з магазином додатків? 

Раніше Microsoft повідомляла, що магазин додатків для Windows-смартфонів продовжить функціонувати і після закінчення зазначеного терміну.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Microsoft Windows 10 Смартфони
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