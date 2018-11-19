Microsoft випустить нову ігрову приставку

Згідно з даними інсайдерів, компанія Microsoft готує нову версію консолі Xbox. Мережею вже давно гуляють чутки, що редмондська корпорація готує до випуску нове покоління ігрових приставок, проте свіжа інформація все ще стосується Xbox One.

Про це повідомляє Arstechnica.

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За словами авторитетного інсайдера Бреда Семса, Microsoft планує випустити в нинішньому поколінні ще одну модель Xbox One. Як повідомляється, за технічними характеристиками вона буде ідентична нинішній Xbox One S, а головною відмінністю стане відсутність оптичного приводу.

Таким чином, на консолі будуть доступні тільки цифрові версії ігор. При цьому обійдеться новинка в 199 доларів (близько 5 500 гривень) або навіть менше, а її власники зможуть підключити Xbox One Pass за 1 долар (хоча конкретних даних Семс не надав). Для порівняння, ціна базової Xbox One S становить 299 доларів (близько 8 300 гривень).



Нова консоль буде дешевшою за Xbox One S

Також повідомляється, що Microsoft передбачила для користувачів можливість обміняти дискові версії своїх улюблених тайтлів на цифрові копії. Для цього буде потрібно лише принести диск в партнерський магазин. Втім, як стверджує інсайдер, зовсім відмовлятися від носіїв компанія не збирається.

Варто відзначити, що все це не стосується таємничого проекту Scarlett, яким компанія займається вже кілька років.

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