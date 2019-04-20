Мікрохвильова піч, якою керує смартфон: що відомо про новинку

Компанія Candy представила оновлену лінійку мікрохвильових печей. У серію увійшли 8 моделей різного об'єму і потужності, включно із комбінованими варіантами з грилем.

Фішка новинок – спеціальне мобільний додаток Candy simpli-Fi, що розширює можливості використання мікрохвильової печі. Користувачам доступні різні рецепти приготування страв з підказками з налаштування самого приладу. Додаток також порекомендує способи догляду за мікрохвильовою піччю.

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Всі представлені моделі оснащені електронною панеллю керування з великим дисплеєм, підсвічування якого можна відключити для економії електроенергії.

При необхідності можна відключити і звукове сповіщення про закінчення роботи, активувавши режим Sound Off. Для сімей з маленькими дітьми передбачена можливість блокування дверцят електроприладу.

В оновлену лінійку мікрохвильових печей увійшли такі моделі потужністю від 700 до 900 Вт (гриль 1000 – 1100 Вт):

Сandy CMXG20DR (38000257) – 20-літрова модель з грилем в вишневому кольорі

Сandy CMXG 25DCW (38000244) – 25-літрова модель з грилем в білому кольорі

Сandy CMXG 25DCS (38000245) – 25-літрова модель з грилем в сріблястому кольорі

Сandy CMXG 25DCB (38000247) – 25-літрова модель з грилем в чорному кольорі

Сandy CMXC 25DCS (38000248) – 25-літрова модель з грилем в сріблястому кольорі

Сandy CMXW 30DS (38000249) – 30-літрова модель в сріблястому кольорі

Сandy CMXG 30DS (38000250) – 30-літрова модель з грилем в сріблястому кольорі

Сandy CMXC 30DCS (38000251) – 30-літрова модель з грилем, подвійний гратами і конвекцією в сріблястому кольорі

Деякі конфігурації новинок лінійки Candy COOK-inAPP додатково отримали режим конвекції, дублюючи функції духової шафи. Моделі також оснащені технологією розподілу хвиль SORROUND, яка забезпечує найбільш рівномірне прогрівання продуктів.

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