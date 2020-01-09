Місячне затемнення 2020: коли і де дивитись

Ввечері 10 січня мешканці Землі зможуть побачити напівтіньове місячне затемнення. Цікаво, що затемнення співпаде із повним Місяцем – у цю фазу супутник перейде у ніч з 10 на 11 січня.

Що відомо про напівтіньове місячне затемнення

Під час такого затемнення яскравість Місяця зменшується, але не на 100%. Напівтіньове місячне затемнення відбувається, коли земний супутник проходить через зовнішню тінь Землі, відому як півтінь. Тож темною стає лише частина Місяця, на відміну від повного затемнення.

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Хоч це затемнення не надто помітно, однак його можна побачити неозброєним оком. У гарну погоду його можна побачити в різних регіонах світу.

Де буде видно затемнення

Найкраще буде видно це місячне затемнення Азії, Австралії, Африці і Європі, а також на північному заході Північної Америки і на сході Південної Америки.

У деяких регіонах, зокрема й в Україні, можна буде спостерігати за всім циклом напівтіньового місячного затемнення, яке триватиме трохи більше чотирьох годин.

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Коли дивитись

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Це затемнення почнеться у другій половині 10 січня (за київським часом). Воно відбуватиметься у кілька етапів:

Початок місячного затемнення: 19 годині 07 хвилин за київським часом

за київським часом Максимальна фаза затемнення: 21 годині 09 хвилин (триватиме 2 хвилини)

(триватиме 2 хвилини) Завершення затемнення: 23 години 12 хвилин.

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