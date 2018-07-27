Місячне затемнення 21 січня 2019: яскраві фото та відео незвичного явища

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Місячне затемнення 21 січня 2019 - фото, відео
Місячне затемнення 21 січня 2019: / Фото з соцмереж

У ніч на 21 січня можна було побачити місячне затемнення. Частково це явище могли бачити і українці. Пік припав на 7:12 за Києвом. Незвичним це явище вважають ще й тому, що Місяць отримав мідний "кривавий" відтінок.

Незвичний колір Місяця з’явився через розсіювання і заломлення сонячного світла крізь нашу атмосферу, коли Місяць проходить крізь тінь Землі під час повного місячного затемнення.

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Користувачі соцмереж, що стали свідками цього явища, діляться знімками Кривавого Місяця. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The “Super Blood Wolf Moon” and total lunar eclipse, as seen from Vancouver, British Columbia. January 20, 2019. At this point totality has passed and the moon is beginning to come out of the earth’s shadow. . . . . . . #superbloodwolfmoon #lunareclipse #bluemoon #superbloodwolfmooneclipse2019 #mariecardonaphotography . . . . . . #vancouver #vancitybuzz #explorebc #eclipse2019 #dailyhivevan #vancouverisawesome #totallunareclipse #trifecta #spacephotography #stars #nightowl #nasa #natgeo #natgeotravel #science #ilovescience #moonshots #howlatthemoon #wolfmoon #bloodwolfmoon #bloodwolfmoon2019 #bloodwolfsupermoon #vancouversun #yvr #moonphotography

Публикация от Marie Cardona (@ms_marie_photography)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#bloodmoon #lunareclipse #bloodwolfmoon

Публикация от Noah Gallagher (@ngallag12001)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super Blood Wolf Moon #moon #night #sky #bloodwolfmoon #canada #vancouver

Публикация от Autumn (@autumn.wqx)

 

Місячне затемнення 21 січня 2019: відео

Що таке місячне затемнення? Це явище, при якому Земля перебуває між Сонцем і Місяцем і Місяць потрапляє в тінь чи напівтінь Землі. Своє "криваве" забарвлення Місяць отримає при повному затемненні. Найдовше повне затемнення може тривати годину 40 хвилин.

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Теги: Техно Місяць Космос
Джерело: Техно
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