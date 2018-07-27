Місячне затемнення 21 січня 2019: яскраві фото та відео незвичного явища

У ніч на 21 січня можна було побачити місячне затемнення. Частково це явище могли бачити і українці. Пік припав на 7:12 за Києвом. Незвичним це явище вважають ще й тому, що Місяць отримав мідний "кривавий" відтінок.

Незвичний колір Місяця з’явився через розсіювання і заломлення сонячного світла крізь нашу атмосферу, коли Місяць проходить крізь тінь Землі під час повного місячного затемнення.

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Користувачі соцмереж, що стали свідками цього явища, діляться знімками Кривавого Місяця.

Місячне затемнення 21 січня 2019: відео

Що таке місячне затемнення? Це явище, при якому Земля перебуває між Сонцем і Місяцем і Місяць потрапляє в тінь чи напівтінь Землі. Своє "криваве" забарвлення Місяць отримає при повному затемненні. Найдовше повне затемнення може тривати годину 40 хвилин.

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