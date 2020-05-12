Місячний ліхтарик: неочікуваний проєкт NASA для пошуку льоду на супутнику

У NASA триває робота над програмою з висадки на Місяць – Artemis. Перша жінка і черговий чоловік повинні висадитися на Південному полюсі Місяця до 2024 року. Цього разу місячна експедиція затримається на довше, ніж могли собі дозволити колеги з Аполлона.

Для того, щоб експедиція могла залишатися на Місяці довше, астронавтам ротрібно буде використовувати деякі природні ресурси самого супутника. Зокрема – це водяний лід, який існує в глибоко затінених кратерах на полюсах Місяця. Для цього NASA підготувало проєкт спеціального супутника, який допоможе астронавтам, розповідає The Alpha Centauri.

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Як можна використати лід з поверхні Місяця

Цей лід можна розтопити та очистити таким чином отримавши питну воду. Також його можна використовувати для ракетного палива. Lunar Flashlight – супутник розміром з портфель, який планують запустити 2021 року і конкретною місією якого є виявлення природного поверхневого льоду в кратерах на Місяці.



Запаси льоду на полюсах Місяця / NASA

Що таке Lunar Flashlight і що він буде робити

Принцип роботи супутника простий – за допомогою чотирьох лазерів Lunar Flashlight освітить місячний грунт, а потім проаналізує спектр відбитого випромінювання, який вкаже на наявність або відсутність води.



Спутник Lunar Flashlight будет / NASA

Поклади водяного льоду були виявлені раніше орбітальними космічними апаратами, але Lunar Flashlight дозволить точно визначити місце розташування покладів, які потім можуть бути використані астронавтами, які перебувають на Місяці протягом тривалого періоду.

Lunar Flashlight стане першою місією, що використовує "зелене" паливо, яке є менш токсичним і безпечним, ніж гідразин, який зазвичай використовується більшістю космічних апаратів.



Космічний апарат Lunar Flashlight

Космічний апарат формату 6U CubeSat був розроблений командою Лабораторії реактивного руху (JPL), Каліфорнійського університету, Лос-Анджелеса (UCLA) і Центру космічних польотів NASA Маршалла. Він був обраний на початку 2015 року відділом по передовим дослідним системам NASA (AES) для запуску в 2021 році в якості корисного навантаження для місії Artemis 1.

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