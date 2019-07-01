Місячний календар на липень 2019

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Місячний календар на липень 2019 Україна - фази місяця у липні 2019
Фази місяця на липень 2019 / vigoalminuto.com

Місячний календар на липень 2019 року складають на основі спеціальних обчислень, враховуючи положення Місяця у конкретний період часу. Місячний календар – це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі. Отже у цьому календарі ви знайдете місячні фази з врахуванням впливу Місяця на ваше самопочуття, а також застереження, що не варто робити у конкретні дні Місячного календаря.

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Місячний календар на липень
1 липня Спадаючий місяць 27, 28 день
2 липня Новий місяць 28, 29, 1 день
3 липня Зростаючий місяць 1, 2 день
4 липня Зростаючий місяць 2, 3 день
5 липня Зростаючий місяць 3, 4 день
6 липня Зростаючий місяць 4, 5 день
7 липня Зростаючий місяць 5, 6 день
8 липня Зростаючий місяць 6, 7 день
9 липня Перша чверть 7, 8 день
10 липня Зростаючий місяць 8, 9 день
11 липня Зростаючий місяць 9, 10 день
12 липня Зростаючий місяць 10, 11 день
13 липня Зростаючий місяць 11, 12 день
14 липня Зростаючий місяць 12, 13 день
15 липня Зростаючий місяць 13, 14 день
16 липня Зростаючий місяць 14, 15 день
17 липня Повний місяць 15, 16 день
18 липня Спадаючий місяць 16, 17 день
19 липня Спадаючий місяць 17, 18 день
20 липня Спадаючий місяць 18, 19 день
21 липня Спадаючий місяць 19, 20 день
22 липня Спадаючий місяць 20, 21 день
23 липня Спадаючий місяць 21, 22 день 
24 липня Спадаючий місяць 22, 23 день
25 липня Третя чверть 23, 24 день
26 липня Спадаючий місяць 24 день
27 липня Спадаючий місяць 24, 25 день
28 липня Спадаючий місяць 25, 26 день
29 липня Спадаючий місяць 26, 27 день
30 липня Спадаючий місяць 27, 28 день
31 липня Спадаючий місяць 28, 29 день

Вплив Місяця

Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої і останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Ці дні для людини є несприятливими.

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Цикл в календарі Місяця триває близько 29,5 земних діб – від одного молодика до іншого, проходячи чотири фази, котрі ще називають чвертями. Звичайний місячний день триває від одного сходу місяця до іншого. Місячний день довший сонячного, і схід Місяця наступного дня відбувається завжди пізніше, ніж попереднього разу. Місяць сходить не лише вночі, а й посеред дня – саме тому, кожен хоча б раз спостерігав на небосхилі одночасно і Сонце, і Місяць.

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Теги: Космос Техно
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