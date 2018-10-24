Місячний календар на жовтень 2018

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Місячний календар на жовтень 2018 – фази місяця у жовтні
Місячний календар на жовтень 2018 – фази місяця у жовтні / Фото з відкритих джерел

Місячний календар на жовтень 2018 року написаний базуючись на основі спеціальних обчислень, враховуючи положення Місяця у кожен конкретний період часу. Як відомо, місячний календар – це циклічна зміна 4 фаз нічного світила. Тож у цьому календарі ви знайдете місячні фази, з врахуванням коли супутник Землі матиме вплив на ваше самопочуття.

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Місячний календар на жовтень
1 жовтня Спадаючий місяць 22, 23 місячний день
2 жовтня Третя чверть 23, 24 місячний день
3 жовтня Спадаючий місяць 24,25 місячний день
4 жовтня Спадаючий місяць 25 місячний день
5 жовтня Спадаючий місяць 25, 26 місячний день
6 жовтня Спадаючий місяць 26, 27 місячний день
7 жовтня Спадаючий місяць 27, 28 місячний день
8 жовтня Спадаючий місяць 28, 29 місячний день
9 жовтня Новий місяць  29, 30, 1 місячний день
10 жовтня Зростаючий місяць 1, 2 місячний день
11 жовтня Зростаючий місяць 2, 3 місячний день
12 жовтня Зростаючий місяць 3, 4 місячний день
13 жовтня Зростаючий місяць 4, 5 місячний день
14 жовтня Зростаючий місяць 5, 6 місячний день
15 жовтня Зростаючий місяць 6, 7 місячний день
16 жовтня Перша чверть 7, 8 місячний день
17 жовтня Зростаючий місяць 8, 9 місячний день
18 жовтня Зростаючий місяць 9, 10 місячний день
19 жовтня Зростаючий місяць 10, 11 місячний день
20 жовтня Зростаючий місяць 11, 12 місячний день
21 жовтня Зростаючий місяць 12, 13 місячний день
22 жовтня Зростаючий місяць 13, 14 місячний день
23 жовтня Зростаючий місяць 14, 15 місячний день
24 жовтня Повний місяць  15, 16 місячний день
25 жовтня Спадаючий місяць 16, 17 місячний день
26 жовтня Спадаючий місяць 17, 18 місячний день
27 жовтня Спадаючий місяць 18, 19 місячний день
28 жовтня Спадаючий місяць 19, 20 місячний день
29 жовтня Спадаючий місяць 20, 21 місячний день
30 жовтня Спадаючий місяць 21, 22 місячний день
31 жовтня Третя чверть 22, 23 місячний день

Вплив Місяця

Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої і останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Це негативні дні для людини.

Місячний місяць складається з 29-30 місячної доби, залежно від тривалості першого дня та близькістю місяця до горизонту під час молодика. Місячні доби не завжди дорівнюють один одному за часом. Справа в тому, що закінчений місячний цикл складає близько 29,5 сонячних днів, за цей час Місяць проходить 4 фази або чверті.

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Звичайний місячний день триває від сходу місяця до наступного її сходу. Місячний день довший сонячного, і схід Місяця на наступний день відбувається завжди пізніше, ніж в попередній день. Схід місяця буває не тільки в нічний час, а й серед дня – часто такий місяць можна побачити неозброєним оком.

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Теги: Техно Космос
Джерело: Техно
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