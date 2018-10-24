Місячний календар на жовтень 2018
Місячний календар на жовтень 2018 року написаний базуючись на основі спеціальних обчислень, враховуючи положення Місяця у кожен конкретний період часу. Як відомо, місячний календар – це циклічна зміна 4 фаз нічного світила. Тож у цьому календарі ви знайдете місячні фази, з врахуванням коли супутник Землі матиме вплив на ваше самопочуття.
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|1 жовтня
|Спадаючий місяць
|22, 23 місячний день
|2 жовтня
|Третя чверть
|23, 24 місячний день
|3 жовтня
|Спадаючий місяць
|24,25 місячний день
|4 жовтня
|Спадаючий місяць
|25 місячний день
|5 жовтня
|Спадаючий місяць
|25, 26 місячний день
|6 жовтня
|Спадаючий місяць
|26, 27 місячний день
|7 жовтня
|Спадаючий місяць
|27, 28 місячний день
|8 жовтня
|Спадаючий місяць
|28, 29 місячний день
|9 жовтня
|Новий місяць
|29, 30, 1 місячний день
|10 жовтня
|Зростаючий місяць
|1, 2 місячний день
|11 жовтня
|Зростаючий місяць
|2, 3 місячний день
|12 жовтня
|Зростаючий місяць
|3, 4 місячний день
|13 жовтня
|Зростаючий місяць
|4, 5 місячний день
|14 жовтня
|Зростаючий місяць
|5, 6 місячний день
|15 жовтня
|Зростаючий місяць
|6, 7 місячний день
|16 жовтня
|Перша чверть
|7, 8 місячний день
|17 жовтня
|Зростаючий місяць
|8, 9 місячний день
|18 жовтня
|Зростаючий місяць
|9, 10 місячний день
|19 жовтня
|Зростаючий місяць
|10, 11 місячний день
|20 жовтня
|Зростаючий місяць
|11, 12 місячний день
|21 жовтня
|Зростаючий місяць
|12, 13 місячний день
|22 жовтня
|Зростаючий місяць
|13, 14 місячний день
|23 жовтня
|Зростаючий місяць
|14, 15 місячний день
|24 жовтня
|Повний місяць
|15, 16 місячний день
|25 жовтня
|Спадаючий місяць
|16, 17 місячний день
|26 жовтня
|Спадаючий місяць
|17, 18 місячний день
|27 жовтня
|Спадаючий місяць
|18, 19 місячний день
|28 жовтня
|Спадаючий місяць
|19, 20 місячний день
|29 жовтня
|Спадаючий місяць
|20, 21 місячний день
|30 жовтня
|Спадаючий місяць
|21, 22 місячний день
|31 жовтня
|Третя чверть
|22, 23 місячний день
Вплив Місяця
Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої і останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Це негативні дні для людини.
Місячний місяць складається з 29-30 місячної доби, залежно від тривалості першого дня та близькістю місяця до горизонту під час молодика. Місячні доби не завжди дорівнюють один одному за часом. Справа в тому, що закінчений місячний цикл складає близько 29,5 сонячних днів, за цей час Місяць проходить 4 фази або чверті.
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Звичайний місячний день триває від сходу місяця до наступного її сходу. Місячний день довший сонячного, і схід Місяця на наступний день відбувається завжди пізніше, ніж в попередній день. Схід місяця буває не тільки в нічний час, а й серед дня – часто такий місяць можна побачити неозброєним оком.
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