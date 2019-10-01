Місячний календар на жовтень 2019

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Місячний календар на жовтень 2019 Україна – фази місяця в жовтні 2019
Місячний календар на жовтень / shutterstock.com

Місячний календар на жовтень 2019-го року складають на основі спеціальних обчислень, враховуючи положення Місяця у конкретний період часу. Місячний календар – це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі. Отже, у цьому календарі ви знайдете місячні фази з врахуванням впливу Місяця на ваше самопочуття, а також застереження, що не варто робити у конкретні дні Місячного календаря.

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Місячний календар на жовтень
1 жовтня Зростаючий місяць 3, 4 день
2 жовтня Зростаючий місяць 4, 5 день
3 жовтня Зростаючий місяць 5, 6 день
4 жовтня Зростаючий місяць 6, 7 день
5 жовтня Перша чверть 7, 8 день
6 жовтня Зростаючий місяць 8, 9 день
7 жовтня Зростаючий місяць 9, 10 день
8 жовтня Зростаючий місяць 10, 11 день
9 жовтня Зростаючий місяць 11, 12 день
10 жовтня Зростаючий місяць 12, 13 день
11 жовтня Зростаючий місяць 13, 14 день
12 жовтня Зростаючий місяць 14, 15 день
13 жовтня Зростаючий місяць 15, 16 день
14 жовтня Повний місяць 16, 17 день
15 жовтня Спадаючий місяць 17, 18 день
16 жовтня Спадаючий місяць 18, 19 день
17 жовтня Спадаючий місяць 19, 20 день
18 жовтня Спадаючий місяць 20, 21 день
19 жовтня Спадаючий місяць 21, 22 день
20 жовтня Спадаючий місяць 22, 23 день
21 жовтня Третя чверть 23, 24 день
22 жовтня Спадаючий місяць 24, 25 день
23 жовтня Спадаючий місяць 25 день
24 жовтня Спадаючий місяць 25,26
25 жовтня Спадаючий місяць 26, 27 день
26 жовтня Спадаючий місяць 27, 28 день
27 жовтня Спадаючий місяць 28, 29 день
28 жовтня Новий місяць 29, 1, 2 день
29 жовтня Зростаючий місяць 2, 3 день
30 жовтня Зростаючий місяць 3, 4 день
31 жовтня Зростаючий місяць 4,5 день

Вплив Місяця

Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої та останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Ці дні для людини є несприятливими.

Сприятливі для людини дні у цьому місяці: 1, 4 та 15 жовтня.

Цикл в календарі Місяця триває близько 29,5 земних діб – від одного молодика до іншого, проходячи чотири фази, котрі ще називають чвертями. Звичайний місячний день триває від одного сходу місяця до іншого. Місячний день довший сонячного, і схід Місяця наступного дня відбувається завжди пізніше, ніж попереднього разу. Місяць сходить не лише вночі, а й посеред дня – саме тому, кожен хоча б раз спостерігав на небосхилі одночасно і Сонце, і Місяць.

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Теги: Техно Космос Місяць
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