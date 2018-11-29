MSI представила нові ігрові монітори: особливості новинки

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MSI Oculux NX2G51R: характеристики, фото, ціна
MSI Oculux NX2G51R: характеристики, фото, ціна / Фото з вільних джерел

Компанія Micro-Star International невдовзі почне поставки геймерських моніторів Oculux NX2G51R, які розраховані на любителів динамічних ігор. В основу новинки лягла 24,5-дюймова матриця TN із роздільною здатністю 1920 x 1080 пікселів, а сам монітор підтримує технологію NVIDIA G-Sync.

Про це повідомляє Overclockers.

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Прикладні характеристики MSI Oculux NXG251R відповідають вже доступним у продажі пристроям цього класу: час відгуку 1 мілісекунда (від сірого до сірого), статична контрастність 1000: 1 і частота оновлення 240 Гц. Пікова яскравість матриці поки не називається. Кути огляду становлять 170 градусів по горизонталі і 160 градусів по вертикалі.

MSI Oculux NX2G51R
MSI представила ігровий монітор Oculux NX2G51R

На тильній стороні дисплея є світлодіодне RGB-підсвічування, управляти яким можна через додаток MSI Mystic Light. Для підключення до ПК передбачені інтерфейси HDMI 1.4 і DisplayPort 1.2. До складу пристрою також входить перехідник USB 3.1 на три порти.

MSI Oculux NX2G51R
MSI Oculux NX2G51R незабаром надійде у продаж

Рекомендована вартість монітора MSI Oculux NXG251R поки не повідомляється. За попередніми даними, він буде оцінений приблизно в 500 – 600 доларів (близько 13 300 – 15 900 гривень).

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Теги: Техно Ґаджети Ігри Ціни
Джерело: Техно
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