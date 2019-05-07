На Марсі була вода – чому вона зникла

Марсохід Opportunity займався дослідженням Червоної планети з 2004-го року і не було ніяких передумов до того, що він не зможе продовжити свою діяльність. Однак в 2018-му році на поверхні планети бушувала піщана буря, яка привела до загибелі механічного пристрою.

Ймовірно, пил повністю покрив сонячні панелі Opportunity, що призвело до втрати потужності. Так чи інакше в лютому 2019 року американський космічне агентство NASA визнало ровер мертвим. Тепер же вчені говорять про те, що подібним чином з поверхні Марса могла бути видалена вода.

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Вода була не лише на Землі. До такого висновку дійшли дослідники NASA, котрі ознайомились із даними, що отримують з орбітального апарату Trace Gas Orbiter (TGO). Дослідники вважають, що в минулому на Марсі була досить щільна атмосфера і приблизно 20% поверхні планети було покрито водою.

Приблизно 4 мільярдів років тому Червона планета втратила магнітне поле, після чого ослабла захист від руйнівних сонячних вітрів, що призвело до втрати більшої частини атмосфери.



Пилові бурі могли стати причиною зникнення води на Марсі

Як давно на Марсі існувала вода? Ці процеси зробили воду, що знаходиться на поверхні планети, вразливою. Дані, отримані в результаті спостережень апарату TGO, дозволяють припустити, що саме пилові бурі винні в зникненні води з Червоної планети. У звичайний час частинки води в атмосфері знаходяться в межах 20-ти кілометрів від поверхні планети, тоді як під час пилової бурі, яка вбила Opportunity, апарат TGO фіксував молекули води на висоті 80 кілометрів.

На такій висоті молекули води поділяються на водень і кисень, наповнений сонячними частинками. Перебуваючи в більш високих шарах атмосфери, вода стає значно легшою, саме це найімовіршіше і стало причиною зникнення води з Марсу.

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