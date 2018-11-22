На одній із екзопланет може бути океан

Як припускають вчені, на поверхні екзопланети TRAPPIST-1e може бути водяний океан. Щоправда, решта планети цієї зоряної системи, найімовірніше, непридатні для життя.

Про це пише видання BGR.

TRAPPIST-1 – це маленький і дуже тьмяний червоний карлик. Він розміщений на відстані у 39 світлових роках від нас. Маса зірки становить 8% від маси Сонця.

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Так, група вчених з Університету Джорджа Вашингтона вважає, що TRAPPIST-1 e мала надзвичайно інтенсивну ранню фазу, яка могла випалити планету, випарувавши з їх поверхні атмосферу і вологу.

Та нещодавно науковці створили нове моделювання та прийшли до висновку, що планета TRAPPIST-1e, можливо, уникнула випалення, тобто на поверхні досі може бути океан.

"Ми не просто припустили, що ці планети будуть вести себе так само, як світи Сонячної системи, а прорахували поведінку їхніх атмосфер з нуля. Виявилося, що тільки планета TRAPPIST-1e може бути схожою на Землю, якщо на ній спочатку було дуже багато води ", – пояснив вчений Ендрю Лінковський.

Що таке TRAPPIST-1 e? Це езкзопланета, що розміщена біля зірки TRAPPIST-1 в сузір'ї Водолія. Діаметр планети близький до діаметру Землі. Ця планета – 4 по віддаленості від своєї зірки із семи планет в системі. Про відкриття цієї планети NASA оголосила 22 лютого 2017 року.

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