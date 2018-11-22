На одній із екзопланет може бути океан

339 Читать новость на русском
Модель екзопланетиTRAPPIST-1e
Модель екзопланетиTRAPPIST-1e / Фото з відкритих джерел

Як припускають вчені, на поверхні екзопланети TRAPPIST-1e може бути водяний океан. Щоправда, решта планети цієї зоряної системи, найімовірніше, непридатні для життя.

Про це пише видання BGR.

TRAPPIST-1 – це маленький і дуже тьмяний червоний карлик. Він розміщений на відстані у 39 світлових роках від нас. Маса зірки становить 8% від маси Сонця.

Читайте також: Виявили структуру, яка може призвести до найпотужніших вибухів у Всесвіті

Так, група вчених з Університету Джорджа Вашингтона вважає, що TRAPPIST-1 e мала надзвичайно інтенсивну ранню фазу, яка могла випалити планету, випарувавши з їх поверхні атмосферу і вологу.

Та нещодавно науковці створили нове моделювання та прийшли до висновку, що планета TRAPPIST-1e, можливо, уникнула випалення, тобто на поверхні досі може бути океан.

"Ми не просто припустили, що ці планети будуть вести себе так само, як світи Сонячної системи, а прорахували поведінку їхніх атмосфер з нуля. Виявилося, що тільки планета TRAPPIST-1e може бути схожою на Землю, якщо на ній спочатку було дуже багато води ", – пояснив вчений Ендрю Лінковський.

Що таке TRAPPIST-1 e? Це езкзопланета, що розміщена біля зірки TRAPPIST-1 в сузір'ї Водолія. Діаметр планети близький до діаметру Землі. Ця планета – 4 по віддаленості від своєї зірки із семи планет в системі. Про відкриття цієї планети NASA оголосила 22 лютого 2017 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Космос
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
сьогодні 19:03 Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
761
Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
сьогодні 12:31 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
7856
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
21 листопада 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
1245
Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
20 листопада 09:03 Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
1616
Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
19 листопада 16:02 Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
977
Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
19 листопада 13:02 Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
Юліана Вінтюк 9849
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук