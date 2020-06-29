Інженери Лабораторії ракетного руху NASA вигадали кулон PULSE, який допомагає людям відучитися торкатися свого обличчя. Відтак прилад забезпечує профілактику COVID-19, адже це один зі способів заразитися хворобою.

Про це повідомляється на офіційному сайті NASA. Кулон починає вібрувати, як тільки людина підносить руку до свого обличчя. Це попереджає про небезпеку інфікуватися COVID-19 і дозволяє уникнути небажаних дотиків до очей, носа, рота. Вібрація стає інтенсивнішою, якщо зменшується відстань пальців до обличчя.

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Як виготовити кулон

Проєкт PULSE є благодійним. Відтак прилад не надійде в продаж. Але інженери NASA опублікували інструкцію, з допомогою якої можна власноруч створити кулон для профілактики COVID-19.

Серед необхідного обладнання:

паяльник і припій (спеціальний матеріал, який використовується при паянні);

стріппер, або інструмент для зняття ізоляції;

3D-принтер.

З матеріалів знадобиться: вимикач, вібромотор, батарейка, транзистор, інфрачервоний сенсор, вимикач, кілька проводів та чохол.



Як виготовити кулон PULSE / Фото GitHub

Водночас в NASA наголосили, що кулон не створений як заміна маскам і респіраторам. Це попереджувальний пристрій, який має зменшити частотність торкання обличчя. Розробники зауважили, що PULSE допоможе змінити на краще шкідливі звички.

Дивіться відео: огляд кулону PULSE від NASA