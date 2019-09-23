NASA готується до боротьби з астероїдами: деталі місії

NASA та Європейське космічне агентство оголосили про підготовку спільного проекту щодо попередження зіткнення астероїдів із Землею. Змінювати орбіту "літаючих кругляків" вчені хочуть за допомогою старої доброї кінетичної енергії – розбиваючи їх об поверхню космічних кораблів.

Деталі експерименту. "Полігоном" для випробування апарату DART стане супутник астероїда Дідім, витягнута орбіта якого перетинає орбіти Землі і Марса, повідомляє Science Alert.

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Мета місії – перевірити, чи може удар космічного корабля відхилити траєкторію супутника астероїда розміром близько 160 метрів в діаметрі. Траєкторія обертається навколо 780-метрового "старшого брата" з періодом 11,92 години.

Сьогодні ми перші люди в історії, у яких є технологія, яка потенційно може відхилити астероїд від впливу на Землю,

– заявив астроном Іан Карнелл з Європейського космічного агентства.

Перспективи. Очікується, що зіткнення зі швидкістю 23 760 кілометрів на годину "загальмує" мініатюрний за космічними мірками об'єкт всього на сантиметр в секунду. Але куди більше вчених цікавить, як такий удар вплине на його траєкторію руху.

У перспективі навіть невелике відхилення на достатній відстані від Землі допоможе "відсунути" потенційно небезпечний об'єкт на достатню відстань від планети.

Ризики. Дослідники відзначають, що навіть в разі невдалого експерименту ніяких проблем астероїд Землі не доставить – його маршрут пройде на безпечній відстані від її орбіти.

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