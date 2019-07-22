NASA оголосила дату відправки другої в історії експедиції на Місяць

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NASA оголосила дату відправки другої в історії експедиції на Місяць
NASA оголосила дату відправки другої в історії експедиції на Місяць / Unsplash

Через 50 років після першої висадки людини на Місяць в NASA оголосили, що готові повторити пілотовану експедицію на поверхню супутника Землі. В мережі навіть з'явилися фото космічного корабля Orion, на яку астронавти зможуть відправитися на Місяць.

Як повідомляє New Atlas, про готовність корабля до польоту оголосив віце-президент США Майкл Пенс в ході церемонії, присвяченій 50-річчю висадки перших людей на Місяць.

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Що відомо про корабель Artemis-1? Корабель під робочою назвою Orion Exploration Mission-2 (EM-2), пізніше перейменований в Artemis-1, восени поточного року приступить до передстартових випробувань в термобарокамері на стійкість до теплових і електромагнітних впливів. Якщо тестування пройде успішно, старт космічної місії відбудеться вже в 2020 році.

Orion Exploration Mission-2 (EM-2)
Концепт космічного корабля Artemis-1, який відправлять на Місяць

Коли Artemis-1 запустять на Місяць? В ході першого польоту Artemis-1 облетить Місяць без екіпажу – це буде "сертифікаційний" тест перед пілотованим запуском в рамках місії Artemis-2, яка запланована на 2022 рік.

Orion Exploration Mission-2 (EM-2) 
Artemis-1 відправлять на Місяць в 2022 році

Майбутнє корабля Artemis-1. За словами представників корпорації Lockheed Martin, виробника космічного корабля, проект Orion був розроблений для тривалих космічних польотів. Він поверне астронавтів на Місяць і в перспективі відправить людей на Марс.

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Теги: Техно Космос Новини Техно Місяць NASA
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