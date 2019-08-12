NASA отримала більше 20 ГБ нових даних про Сонце

Співробітники аерокосмічного агентства NASA повідомили, що вони отримали перші дані від космічного зонда Parker Solar Probe, який вивчає Сонце. Зауважимо, апарат запустили в 2018 році і він підібрався до світила найближче, ніж будь-який інший об’єкт, створений руками людини.

На офіційному сайті місії йдеться, що кілька днів тому завершилося перекачування зібраних за два польоти даних.

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Деталі про місію. Перша "поїздка" відбулася влітку-восени 2018 року, а друга – в квітні 2019 року. Злітати до Сонця двічі потрібно з тої причини, що телекомунікаційна система Parker Solar Probe, як виявилося, працює краще, ніж передбачалося: вона може зібрати і передати набагато більше інформації про зірку, ніж розраховували дослідники.

Так і вийшло: в цілому апарат відправив 22 ГБ даних – вдвічі більше, ніж передбачалося. Вражаючі результати надихнули астрономів продовжити вивчення Сонця.



Знімок, зроблений зондом Parker Solar Probe всередині сонячної корони в 2018 році. Найяскравіша точка – Юпітер

Майбутнє місії. Очікується, що до 15 серпня зонд пошле на Землю ще 25 ГБ додаткової інформації. Поки, на жаль, дослідники не планують публікувати її у відкритих джерелах – це вони зроблять лише в кінці 2019 року.

До слова, на той момент Parker Solar Probe встигне зробити третій із запланованих п'яти обльотів світила: "вояж" стартує 27 серпня, а наблизиться апарат до Сонця вже до 1 вересня.

Астрономи розраховують, що отримана за допомогою зонда Parker Solar Probe інформація допоможе їм розгадати одні з найбільш інтригуючих таємниць Сонця.

Що відомо про зонд Parker Solar Probe? Він названий на честь астронома Юджина Паркера. На його борту знаходиться карта пам'яті з фотографіями вченого і копія його дослідницької роботи від 1958 року, в якій той зробив важливі припущення про Сонце. Головна мета місії зонда – дослідити корону Сонця.

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