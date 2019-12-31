24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

NASA шукатиме другу Землю: деталі місії

1192 Читать новость на русском
NASA шукатиме другу Землю / Unsplash

Незважаючи на грандіозні плани Ілона Маска щодо колонізації Марса, умови на цій планеті не підходять для нормального життя людей. Вчені вважають, що у всесвіті існують планети, які за умовами схожі до Землі, і в NASA планують їх відшукати.

Що відомо про новий проєкт

До теми: Фото чорної діри, місія New Horizon та нова ракета від Маска: космічні підсумки 2019 року

Амбіційний проєкт отримав назву Habitable Exoplanet Observatory, або HabEx, повідомляє ресурс SCI.News.

За характеристиками телескоп, за допомогою якого шукатимуть схожі на Землю планети, можна порівняти з космічною обсерваторією Hubble. Однак нова модель отримала дзеркало більшого діаметра – 4 метри проти 2,4 у попередника.

Новинка також оснащена складною "парасолькою", яка дозволяє фіксувати тьмяне світіння віддалених небесних тіл, блокуючи випромінювання близьких об'єктів.


Концепт телескопа HabEx

Як це працюватиме

Головна мета проєкту – пошук найближчих придатних для життя або населених планет. Для цього телескоп буде відслідковувати наявність води або вуглекислого газу на поверхні об'єктів, що обертаються навколо зірок, схожих на Сонце.

Пристрій також буде створювати карти планетарних систем і досліджувати їх, надсилати фотографії, як Hubble, і вивчати віддалені частини всесвіту в ультрафіолетовому спектрі.

Дата реалізації та вартість

У кращому випадку HabEx відправиться на пошуки заселених планет в 2030 роках. За оцінкою творців проєкту, на його реалізацію буде потрібно близько 7 мільярдів доларів. Цю суму планується зібрати за 10 років, починаючи з 2021 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Що зміниться після нової газової угоди з Росією: головне з брифінгу Коболєва
сьогодні
12499
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Космос NASA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:03 Що подарувати на Новий рік: техніка і ще раз техніка
Вероніка Климська 1000
30 грудня 20:05 Фото чорної діри, місія New Horizon та нова ракета від Маска: космічні підсумки 2019 року
Михайло Года 453
30 грудня 19:02 Що таке астероїд Бенну і чому він небезпечний?
Назар Токар 660
30 грудня 09:04 Огляд смартфона OPPO Reno2: стильний камерофон за доступною ціною
Анастасія Можаровська 1796
29 грудня 20:05 Бізнес в Україні 2019: як минув рік для ключових гравців на ринку технологій
Ірина Полицька 913
Новини
Більше новин
Залиште відгук