NASA шукатиме другу Землю: деталі місії

Незважаючи на грандіозні плани Ілона Маска щодо колонізації Марса, умови на цій планеті не підходять для нормального життя людей. Вчені вважають, що у всесвіті існують планети, які за умовами схожі до Землі, і в NASA планують їх відшукати.

Що відомо про новий проєкт

До теми: Фото чорної діри, місія New Horizon та нова ракета від Маска: космічні підсумки 2019 року

Амбіційний проєкт отримав назву Habitable Exoplanet Observatory, або HabEx, повідомляє ресурс SCI.News.

За характеристиками телескоп, за допомогою якого шукатимуть схожі на Землю планети, можна порівняти з космічною обсерваторією Hubble. Однак нова модель отримала дзеркало більшого діаметра – 4 метри проти 2,4 у попередника.

Новинка також оснащена складною "парасолькою", яка дозволяє фіксувати тьмяне світіння віддалених небесних тіл, блокуючи випромінювання близьких об'єктів.



Концепт телескопа HabEx

Як це працюватиме

Головна мета проєкту – пошук найближчих придатних для життя або населених планет. Для цього телескоп буде відслідковувати наявність води або вуглекислого газу на поверхні об'єктів, що обертаються навколо зірок, схожих на Сонце.

Пристрій також буде створювати карти планетарних систем і досліджувати їх, надсилати фотографії, як Hubble, і вивчати віддалені частини всесвіту в ультрафіолетовому спектрі.

Дата реалізації та вартість

У кращому випадку HabEx відправиться на пошуки заселених планет в 2030 роках. За оцінкою творців проєкту, на його реалізацію буде потрібно близько 7 мільярдів доларів. Цю суму планується зібрати за 10 років, починаючи з 2021 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно