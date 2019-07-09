Наслідки потужного землетрусу в Каліфорнії видно із космосу: фото

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Наслідки потужного землетрусу в Каліфорнії
Наслідки потужного землетрусу в Каліфорнії / nbcnews,com

6 липня Каліфорнію струсонув дуже потужний землетрус магнітудою в 7,1 бала. Розлом на поверхні Землі, спричинений рухом тектонічних плит, видно навіть із супутників.

Як передає CNN, цей землетрус був найпотужнішим за останні 25 років. Епіцентр поштовхів був розташований в пустельній зоні в 300 км від Лос-Анджелеса.

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При цьому серйозну сейсмічну активність відчули і жителі цього міста. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом вже оголосив у штаті надзвичайний стан.

Наслідки потужного землетрусу в Каліфорнії видно із космосу

Землетрус у Каліфорнії: фото з косомсу

Серйозні наслідки. Через кілька днів після стихії, супутники зробили фото, на якій видно розлом на поверхні Землі. Як свідчить знімок, землетрус не лише завдав серйозної шкоди житловим будинкам та інфраструктурі, а й змінив ландшафт місцевості.

Розлом утворився недалеко від епіцентру підземних поштовхів, — в пустельній зоні. Крім цього, тріщина пройшла через одне з каліфорнійських шосе, що паралізувало рух по ньому.

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Теги: Новини США Техно Новини Техно Космос Землетрус
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