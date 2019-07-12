Науковці опублікували анімовану карту Всесвіту: неймовірне відео

Першу планету за межами Сонячної системи виявили лише в жовтні 1991 року, а в червні 2019 року в базі даних NASA з'явився запис про 4 000 відкриття. Саме до цієї значимої дати спеціалісти порталу APOD створили анімовану карту, яка демонструє історію відкриття “зоряних сусідів” Землі.

Що можна побачити на карті? Опублікований відеоролик демонструє проекцію видимого Всесвіту на площині і динаміку виявлення екзопланет земними астрономами в різні роки.

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Різними кольорами марковані різні способи пошуку: деякі космічні тіла були відкриті при спостереженні періодичної зміни яскравості найближчої до них зірки, інші – завдяки "коливанню" зірок через гравітаційні збурення, що викликані проходженням планети.

Карта Всесвіту – дивіться відео

Історія відкриття планет. За десять років з моменту відкриття першої екзопланети було зроблено всього 70 відкриттів, справжній же прорив стався в 2009 році, коли NASA ввела в експлуатацію телескоп Kepler.

Далі його роботу продовжив новий телескоп під назвою TESS. Передбачається, що він просканує близько 200 000 найближчих зірок на 85% площі видимого небокраю.

Ймовірно придані для життя планети. Зауважимо, близько 50 виявлених планет приблизно розміром з Землю і потенційно придатні для життя. Для їх "точкового" вивчення вчені планують використовувати більш потужне обладнання, здатне виявити сліди атмосфери та інші "землеподобні" ознаки.

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