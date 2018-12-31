Науковці визначили масу та об'єм астероїда Бенну

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Науковці визначили масу та об'єм астероїда Бенну
Науковці визначили масу та об'єм астероїда Бенну / Фото з вільних джерел

Космічний апарат OSIRIS-REx зміг оцінити масу, об'єм та середню щільність астероїда Бенну. Також апарату вдалося визначити, що задачу забору ґрунту може ускладнити велика кількість каменів та валунів, які покривають поверхню Бенну.

Про це повідомляється в прес-релізі на сайті Планетарної спільноти.

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Після прибуття до Бенну, яке відбулося 3 грудня, OSIRIS-REx почав вивчення складу ґрунту астероїда за допомогою своїх спектрометрів, які показали наявність молекул гідроксильної групи в глинистих мінералах в поверхневому шарі.

Температурна карта астероїда Бенну
Температурна карта астероїда Бенну

Це свідчить про те, що в минулому мінерали, з яких він складається, могли взаємодіяти з рідкою водою. Спектри поглинання, отримані для поверхні Бенну, виявилися схожі зі спектрами, отриманими для вуглецевих метеоритів, знайдених на Землі.

На основі трьох прольотів над північним полюсом астероїда вдалося дати попередні оцінки маси ((7,34 ± 0,15) х 1010 кілограмів), обсягу ((0,06171 ± 0,0004) × 109 кубічних метрів), середньої щільності (1190 ± 24 кілограмів на кубічний метр).

Фото астероїда Бенну
Фото астероїда Бенну

Знімки, отримані апаратом, показують наявність великої кількості валунів на поверхні астероїда, деякі з них лежать на поверхні, інші схожі на скелі, що йдуть углиб поверхневого шару астероїда. Це створює труднощі для забору ґрунту з Бенну, так як пробовідбірник здатний збирати лише частинки розміром менше двох сантиметрів. Найбільш придатними місцями для забору ґрунту в цьому випадку вважаються западини, схожі на ударні кратери і заповнені дрібнозернистим матеріалом.

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За планом наукова програма місії триватиме близько двох років. Протягом цього часу станція буде досліджувати з орбіти склад астероїда і його структуру, а також вимірювати ефект Ярковського, який може впливати на орбіти навколоземних астероїдів.

Група скель на поверхні астероїда Бенну
Група скель на поверхні астероїда Бенну

Після вивчення астероїда OSIRIS-REx за допомогою спеціального маніпулятора збере зразок ґрунту. Під час контакту інструмент обдує астероїд азотом і підніме з поверхні пил та фрагменти породи, всього близько 60 грамів. Після збору ґрунту, в березні 2021 року космічний апарат відправиться назад; очікується, що OSIRIS-REx скине на Землю капсулу з ґрунтом у вересні 2023 року.

Що таке Бенну? Це навколоземний астероїд, який входить до групи Аполлонов і відноситься до вуглецевих астероїдів спектрального класу В, вивчення подібних об'єктів може дати важливу інформацію щодо формування та еволюції Сонячної системи. Крім того, вважається, що багаті вуглецем астероїди, такі як Бенну, могли бути відповідальні за постачання амінокислот і води на молоду Землю.

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Теги: Техно Космос Астероїд
Джерело: Техно
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