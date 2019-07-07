Науковці запропонували зберігати інформацію за допомогою ДНК: деталі

За минулі десятиліття технології зберігання даних пройшли шлях від магнітних стрічок до швидкісних твердотільних чіпів. Але вже скоро їм на зміну може прийти ще більш просунутий метод запису інформації.

Як повідомляє CNet, американські розробники анонсували компактний накопичувач, який використовує замість флеш-пам'яті послідовність ДНК.

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Особливості розробки. Cтартап Catalog опублікував результати експерименту, в ході якого ентузіасти змогли записати всі сторінки англомовної "Вікіпедії" сумарним об'ємом 16 ГБ на своєрідну "флешку" з синтетичних ниток ДНК.



На ДНК перенесли "Вікіпедію"

Новинка не тільки значно менше, ніж її традиційні аналоги, але і набагато надійніше. За словами вчених, загрозу новому типу пам'яті представляє хіба що космічна радіація, але й цю проблему можна вирішити.

Швидкість передпчі даних та об'єм. Фішка новинки – система адресації даних: за допомогою молекулярних зондів розробники можуть зчитувати інформацію з будь-якої частини послідовності ДНК. Швидкість запису на "диск" становить 4 МБ / с. З часом автори проекту планують вийти на втричі більшу цифру і забезпечити можливість запису до 125 ГБ в день на одну "флешку".

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Для кого буде корисним. Потенційними замовниками нового типу накопичувачів розробники називають великі корпорації, яким потрібна довгострокова архівація даних з високим ступенем надійності носія.

Ми ведемо переговори з урядовими установами, великими міжнародними науковими проектами, які генерують величезні обсяги тестових даних, з великими компаніями в нафтогазовій, медіа та розважальній, фінансовій та інших галузях,

– повідомили у прес-службі компанії.

Дата виходу перших накопичувачів на базі ДНК. Очікується, що перші комерційні носії на основі ДНК з'являться до кінця 2020 року.