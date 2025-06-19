Деталі кіберінциденту

Біржа Nobitex обслуговує понад 10 мільйонів клієнтів. Як пише аналітична фірма Elliptic, внаслідок численних транзакцій хакери заволоділи активами компанії на суму щонайменше 90 мільйонів доларів. Викрадені кошти були "спалені" шляхом їх відправлення на недоступні гаманці, що фактично вивело їх з обігу – хакери не забрали їх собі, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Хакери "іноземного уряду" зламали одне з провідних видань світу

Хакери також обіцяють, що протягом 24 годин з моменту атаки опублікують початковий код і внутрішню інформацію Nobitex з їхньої внутрішньої мережі. Будь-які активи, що залишилися після втручання, "будуть під загрозою" нових атак.

Відповідальність за кібератаку взяла на себе проізраїльська хакерська група Predatory Sparrow, також відома як Gonjeshke Darande. 17 червня стало відомо, що вона також зламала іранський банк Sepah, знищивши важливі дані фінансової установи. Це призвело до масштабних збоїв у роботі банкоматів по всій країні.

У своєму дописі в X, група заявила, що Nobitex була обрана мішенню через фінансування тероризму та допомогу в ухиленні від міжнародних санкцій.

Nobitex навіть не вдає, що дотримується санкцій. Насправді він публічно інструктує користувачів, як використовувати його інфраструктуру для обходу санкцій,

– йдеться в заяві хакерів.

Хоча точна особа, яка стоїть за Predatory Sparrow, що вперше з'явилася у 2021 році, залишається невідомою, група раніше вже здійснювала деструктивні кібератаки на іранські організації та, як правило, демонструє підтримку інтересів Ізраїлю. Попередні атаки Predatory Sparrow мали помітні наслідки для Ірану. Серед найвідоміших інцидентів – атака на сталеливарний завод, що спричинила вибух і пожежу, а також злам систем заправних станцій, що призвів до проблем із постачанням пального для громадян.

Обидві нові кібератаки відбулися на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном, зокрема після ударів Ізраїлю по ядерних об’єктах, військових базах і високопоставлених іранських чиновниках. Іранське новинне видання IRIB у вівторок повідомило, що на тлі триваючого військового конфлікту Ізраїль "розпочав масову кібервійну проти цифрової інфраструктури [Ірану] з метою порушення процесу надання послуг".