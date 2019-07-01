Науковці зробили неймовірне відкриття, яке змінить уявлення про матерію

Американським дослідникам вдалося отримати наночастинки, які структуровані за допомогою ДНК та проявляють властивості електронів. Таке відкриття дасть змогу не лише відкрити нові можливості в дизайні матеріалів, але й змінять уявлення про матерію.

Результати дослідження. Вченим вдалося "сконструювати" наночастинки, які пов'язані особливим "клеєм" з ДНК, що утримує їх за аналогією з атомами металу, йдеться на сайті SpaceDaily.

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При руйнуванні зв'язків між дрібними частинками вони "котяться" через кристалічну решітку, утримуючи разом більших "сусідів". Це унікальна властивість, за словами вчених, може призвести до появи безлічі нових технологій в галузі оптики і електроніки.

Ми ніколи не бачили нічого подібного раніше. У наших симуляціях частки виглядають як орбітальні електрони. Море електронів мігрує по металах, виступаючи в ролі клею, скріплюючи все разом. Ось чим стають ці наночастинки – мобільним клеєм, який скріплює все разом,

– зауважили дослідники Північно-Західного університету США.

Для чого це потрібно? "Це призведе до появи матеріалів, що володіють потенційно вражаючими властивостями, які ніколи раніше не спостерігалися. Це кидає виклик всьому тому, що ми думаємо про створення матерії. Це основна частина роботи, яка буде мати тривалий ефект", – додали науковці.

Майбутнє дослідження. Надалі вчені планують розглянути можливості використання електроноподібних частинок для створення нових матеріалів з корисними властивостями. Хоча в поточних дослідженнях використовувалися наночастинки золота, в перспективі очікується поява різних колоїдних кристалів з унікальними властивостями.

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