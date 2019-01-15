Науковці зробили прорив у вивченні чорних дір

Астрофізики визначили лінійну швидкість частинок на ймовірному горизонті надмасивної чорної діри, що дало змогу їм визначити швидкість обертання космічного об'єкта. У цьому науковцям допомогли спостереження знищення надмасивною чорною дірою зірки, яка проходила повз.

Про це повідомляє Science.

Читайте також: Астрономи зафіксували повторюваний позагалактичний радіосигнал

Швидкість обертання частинок на горизонті подій чорної діри досі з великими труднощами піддавалася вимірам. Раніше вченим вдалося визначити швидкості для деяких чорних дір Чумацького Шляху, що відносяться до класу чорних дір зоряної маси (від 5 до 30 сонячних), за допомогою спостереження регулярних змін їх рентгенівського випромінювання. Для надмасивних же чорних дір спостереження обмежувалися кількома циклами змін, що не давало змоги чітко вивести значення швидкості обертання.

У листопаді 2014 року за допомогою мережі телескопів під загальною назвою ASASSN (All-sky Automated Survey for Supernovae) астрономи помітили яскравий спалах світла на відстані близько 290 мільйонів світлових років від Землі. Подія отримала назву ASASSN14-li та її класифікували як результат приливного руйнування зірок (коли один об'єкт руйнується іншим, набагато більшим, за допомогою гравітаційного впливу). Явище відбулося в безпосередній близькості до надмасивної чорної діри, центру галактики PGC 043234.



Рентгенівське випромінювання від зірки, яку поглинула надмасивна чорна діра

Виявивши спалах, вчені задіяли в дослідженні чутливі до рентгенівського випромінювання обсерваторії NASA: Chandra і телескоп Нейла Гірлса Свіфта, а також телескоп XMM-Newton. Науковці виявили, що залишки речовини зірки, закручуючись до центру надмасивної чорної діри, сильно нагріваються і виробляють величезну кількість рентгенівського випромінювання. З них формується протяжний акреційний диск, який до відкриття ASASSN14-li не вдавалося точно вивчити.

Читайте також: Телескоп TESS відкрив свою третю екзопланету: деталі

Спостереження ASASSN14-li показало дивовижну стабільність і періодичність (цикл обертання – трохи більше двох хвилин). Воно вперше дало можливість точно оцінити лінійну швидкість обертання частинок на передбачуваному горизонті подій надмасивної чорної діри: зафіксувавши, що діаметр горизонту подій приблизно в 300 разів перевищує земний.

Астрономи розрахували, що швидкість обертання величезна і становить приблизно половину від швидкості світла у вакуумі (для порівняння , швидкість обертання Сонця менше швидкості світла в 150 тисяч разів). Причому точність цього виміру, за оцінками астрономів, дуже велика, так як вимірювання проводилися для 300 тисяч циклів обертання.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно