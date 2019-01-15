Науковці зробили прорив у вивченні чорних дір

520 Читать новость на русском
Науковці визначили швидкість обертання надмасивної чорної діри
Науковці визначили швидкість обертання надмасивної чорної діри / Фото з вільних джерел

Астрофізики визначили лінійну швидкість частинок на ймовірному горизонті надмасивної чорної діри, що дало змогу їм визначити швидкість обертання космічного об'єкта. У цьому науковцям допомогли спостереження знищення надмасивною чорною дірою зірки, яка проходила повз.

Про це повідомляє Science.

Читайте також: Астрономи зафіксували повторюваний позагалактичний радіосигнал

Швидкість обертання частинок на горизонті подій чорної діри досі з великими труднощами піддавалася вимірам. Раніше вченим вдалося визначити швидкості для деяких чорних дір Чумацького Шляху, що відносяться до класу чорних дір зоряної маси (від 5 до 30 сонячних), за допомогою спостереження регулярних змін їх рентгенівського випромінювання. Для надмасивних же чорних дір спостереження обмежувалися кількома циклами змін, що не давало змоги чітко вивести значення швидкості обертання.

via GIPHY

У листопаді 2014 року за допомогою мережі телескопів під загальною назвою ASASSN (All-sky Automated Survey for Supernovae) астрономи помітили яскравий спалах світла на відстані близько 290 мільйонів світлових років від Землі. Подія отримала назву ASASSN14-li та її класифікували як результат приливного руйнування зірок (коли один об'єкт руйнується іншим, набагато більшим, за допомогою гравітаційного впливу). Явище відбулося в безпосередній близькості до надмасивної чорної діри, центру галактики PGC 043234.


Рентгенівське випромінювання від зірки, яку поглинула надмасивна чорна діра

Виявивши спалах, вчені задіяли в дослідженні чутливі до рентгенівського випромінювання обсерваторії NASA: Chandra і телескоп Нейла Гірлса Свіфта, а також телескоп XMM-Newton. Науковці виявили, що залишки речовини зірки, закручуючись до центру надмасивної чорної діри, сильно нагріваються і виробляють величезну кількість рентгенівського випромінювання. З них формується протяжний акреційний диск, який до відкриття ASASSN14-li не вдавалося точно вивчити.

Читайте також: Телескоп TESS відкрив свою третю екзопланету: деталі

Спостереження ASASSN14-li показало дивовижну стабільність і періодичність (цикл обертання – трохи більше двох хвилин). Воно вперше дало можливість точно оцінити лінійну швидкість обертання частинок на передбачуваному горизонті подій надмасивної чорної діри: зафіксувавши, що діаметр горизонту подій приблизно в 300 разів перевищує земний.

Астрономи розрахували, що швидкість обертання величезна і становить приблизно половину від швидкості світла у вакуумі (для порівняння , швидкість обертання Сонця менше швидкості світла в 150 тисяч разів). Причому точність цього виміру, за оцінками астрономів, дуже велика, так як вимірювання проводилися для 300 тисяч циклів обертання.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Космос
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
14 січня 21:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
3363
Найважливіші розробки 2018 року, які можуть змінити індустрію
13 січня 20:07 Найважливіші розробки 2018 року, які можуть змінити індустрію
1671
Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
12 січня 12:54 Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
Анастасія Можаровська 3806
Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики
10 січня 15:03 Huawei Y9 2019 представили офіційно: характеристики
1480
Секрети на Android, які покращують роботу смартфону: покрокова інструкція
9 січня 21:09 Секрети на Android, які покращують роботу смартфону: покрокова інструкція
Михайло Года 15251
Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
8 січня 21:04 Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером
Ірина Полицька 9708
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук