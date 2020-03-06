Якими смартфонами найбільше задоволені користувачі – рейтинг AnTuTu

Розробники популярного бенчмарку AnTuTu (сервіс, що тестує продуктивність смартфонів) оприлюднив новий цікавий рейтинг. Це список Android-смартфонів з максимальною кількістю позитивних відгуків від користувачів.

Як передає ixbt.com, в першу десятку потрапили одразу 3 смартфони китайського бренду Meizu. Як відомо, цей виробник зараз переживає не найкращі часи, балансуючи на межі банкрутства.

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Рейтинг найпопулярніших смартфонів

Цей список очолив смартфон Huawei Mate 30 5G. Експерти оцінили рівень задоволеності користувачів якого склала 97,35%.

На другій сходинці у рейтингу – смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Цим девайсом задоволені 96,29% користувачів.

На третій позиції – Vivo NEX 3 5G, з показником задоволеності – 95,96%. Далі в переліку – новий флагман Xiaomi Mi 10 Pro. Він вже здобув популярність на рівні 95,85%.

А першу 5-ку замикає флагман Meizu 16th, який виробник представив ще у 2018 році.

Рейтинг смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі

Друга 5-ка смартфонів виглядає так:

Meizu 16th Plus Meizu 16s Pro OnePlus 7 Pro Samsung Galaxy S10 + Vivo iQOO Pro 5G

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