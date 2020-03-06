24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Якими смартфонами найбільше задоволені користувачі – рейтинг AnTuTu

-

Розробники популярного бенчмарку AnTuTu (сервіс, що тестує продуктивність смартфонів) оприлюднив новий цікавий рейтинг. Це список Android-смартфонів з максимальною кількістю позитивних відгуків від користувачів.

Як передає ixbt.com, в першу десятку потрапили одразу 3 смартфони китайського бренду Meizu. Як відомо, цей виробник зараз переживає не найкращі часи, балансуючи на межі банкрутства.

До теми: Назвали найпотужніший смартфон лютого 2020 року

Рейтинг найпопулярніших смартфонів

Цей список очолив смартфон Huawei Mate 30 5G. Експерти оцінили рівень задоволеності користувачів якого склала 97,35%.

На другій сходинці у рейтингу – смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Цим девайсом задоволені 96,29% користувачів.

На третій позиції – Vivo NEX 3 5G, з показником задоволеності – 95,96%. Далі в переліку – новий флагман Xiaomi Mi 10 Pro. Він вже здобув популярність на рівні 95,85%.

А першу 5-ку замикає флагман Meizu 16th, який виробник представив ще у 2018 році.

Рейтинг смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі

Друга 5-ка смартфонів виглядає так:

  1. Meizu 16th Plus
  2. Meizu 16s Pro
  3. OnePlus 7 Pro
  4. Samsung Galaxy S10 +
  5. Vivo iQOO Pro 5G

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

З 8 березня – привітання жінок-колег зі святом в віршах
сьогодні
Теги: Техно Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
5 березня 21:02 Які технологічні зміни відбудуться в Україні через 10 років, – прогноз експерта Microsoft
Ірина Полицька
4 березня 21:25 Михайло Федоров: від студентського мера до міністра цифрової трансформації
Ірина Поліщук
4 березня 16:06 Через коронавірус скасовують техно презентації та виставки: список подій
Анастасія Можаровська
3 березня 08:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська
1 березня 18:02 Для чого переплачувати: 5 недорогих смартфонів до трьох тисяч гривень
Ірина Полицька
Новини
Більше новин
Залиште відгук