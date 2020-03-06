Якими смартфонами найбільше задоволені користувачі – рейтинг AnTuTu
Розробники популярного бенчмарку AnTuTu (сервіс, що тестує продуктивність смартфонів) оприлюднив новий цікавий рейтинг. Це список Android-смартфонів з максимальною кількістю позитивних відгуків від користувачів.
Як передає ixbt.com, в першу десятку потрапили одразу 3 смартфони китайського бренду Meizu. Як відомо, цей виробник зараз переживає не найкращі часи, балансуючи на межі банкрутства.
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Рейтинг найпопулярніших смартфонів
Цей список очолив смартфон Huawei Mate 30 5G. Експерти оцінили рівень задоволеності користувачів якого склала 97,35%.
На другій сходинці у рейтингу – смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Цим девайсом задоволені 96,29% користувачів.
На третій позиції – Vivo NEX 3 5G, з показником задоволеності – 95,96%. Далі в переліку – новий флагман Xiaomi Mi 10 Pro. Він вже здобув популярність на рівні 95,85%.
А першу 5-ку замикає флагман Meizu 16th, який виробник представив ще у 2018 році.
Рейтинг смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі
Друга 5-ка смартфонів виглядає так:
- Meizu 16th Plus
- Meizu 16s Pro
- OnePlus 7 Pro
- Samsung Galaxy S10 +
- Vivo iQOO Pro 5G
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