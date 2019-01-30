Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24

Компанія Xiaomi мало не кожного місяця представляє по кілька смартфонів. Проте у планах китайського виробника на 2019 рік є кілька новинок, на які чекає багато користувачів.

Техно 24 підготував для вас підбірку смартфонів Xiaomi, які представлять в 2019 році.

Xiaomi Mi 9

Минулого року компанія Xiaomi представила свій новий флагман – Mi 8. Тоді новинка викликала чимало критики, але все ж загальні відгуки були схвальними. Вже в 2019 році китайський виробник планує представити наступну модель флагманської серії – Xiaomi Mi 9.

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Так як презентацію новинки запланували на лютий в мережі вже достатньо інформації, аби скласти перше враження про китайський флагман.

За наявною інформацією, Xiaomi Mi 9 отримає 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD +, співвідношенням сторін 19: 9 і каплевидним вирізом під селфі-камеру.



Ймовірні зображення Xiaomi Mi 9

"Серцем" смартфона стане 8-ядерний процесор Snapdragon 855 з LTE-модемом X24 від Qualcomm. Також новинка отримає 6 ГБ оперативної пам'яті і вбудоване сховище на 128 ГБ.

Основна камера пристрою буде складатися з трьох сенсорів: основного на 48 Мп (Sony IMX586), допоміжного на 12 Мп і ToF-модуля. Роздільна здатність селфі-камери з датчиком Sony IMX 576 складе 24 мегапікселя.

Ємність акумулятора з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 4.0 потужністю 32 Вт складе 3 500 міліампер годин. Xiaomi Mi 9 буде працювати під управлінням ОС Android 9.0 Pie з фірмовою графічною оболонкою MIUI 10.



Xiaomi Mi 9 представлять вже в лютому

Точної дати анонса джерело не наводить, проте судячи з тизера, смартфон представлять в лютому 2019 року. Очікувана ціна новинки – 450 доларів (близько 12 500 гривень).

Pocophone F2

Раніше, Техно 24 вже писав, що цей смартфон від китайського виробника – одна із найочікуваніших новинок року. Попередня модель цього пристрою здійснила справжню революцію у світі флагманів. Адже отримавши топові характеристики новинка не перевищує цінник у 10 тисяч гривень.



Ймовірне зобреження Pocophone F2

Щодо його наступника, то Pocophone F2, за різними даними, отримає новенький топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855 і стане найдешевшим смартфоном із цим чіпом "на борту".

Ознайомитися із всіма наразі відомими характеристиками Pocophone F2 ви можете в нашому матеріалі.

Xiaomi Dual Flex / Xiaomi Mix Flex

Щодо цього смартфона, то інформації про нього зовсім обмаль. Відомо, що він стане першим гнучким смартфоном китайської компанії. Більше того, назви Xiaomi Dual Flex / Xiaomi Mix Flex наразі дуже умовні, адже президент компанії ще навіть не вирішив, як називатиметься новий девайс.

Лін Бін демонструє гнучкий смартфон Xiaomi – дивіться відео

Що точно відомо, це спосіб складання нового смартфона Xiaomi. У компанії вирішили реалізували вигин пристрою відразу у двох місцях. Екран смартфона умовно розділений на три частини, дві з яких можуть загинатися назад.

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У складеному стані новинка представляє собою компактний смартфон з тонкими рамками, а в розкритому положенні нагадує невеликий планшет з співвідношенням сторін приблизно 4:3. Діагональ дисплея та інші характеристики виробник не розкриває.

На відео продемонстрований інженерний зразок, створений для демонстрації досягнень компанії. Крім того, Xiaomi оптимізувала власну прошивку MIUI, щоб вона адаптувалася до зміни розміру дисплея.

Xiaomi Mi X

Ще одна загадкова новинка компанії. В мережі лише нещодавно з'явилася інформація про раніше неанонсований смартфон Xiaomi Mi X.



Концепт смартфона Xiaomi Mi X

За наявними даними, Xiaomi Mi X отримає AMOLED-дисплей з невеликим вирізом у верхній частині. Розмір екрану складе 6,5 дюйма по діагоналі, а роздільна здатність – 3940 × 2890 точок (4К). Робоча площа складатиме близько 98% всієї площі предньої панелі.

Новинка отримає селфі-камеру із 26-мегапіксельним сенсором. Також йдеться про потрійну основну камеру, яка об'єднає датчики на 48 Мп, 16 Мп та 12 Мп.

"Серцем" Xiaomi Mi X стане новітній процесор Qualcomm Snapdragon 855. Чіп містить вісім обчислювальних ядер Kryo 485 з тактовою частотою від 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графічний прискорювач Adreno 640 і 4G-модем Snapdragon X24 LTE.



Xiaomi Mi X отримає абсолютно безрамковий дисплей і потрійну основну камеру

Живлення забезпечить акумуляторна батарея ємністю 4 100 міліампер годин. Швидше за все, смартфон отримає дактилоскопічний сканер, інтегрований безпосередньо в дисплей.

Поки йдеться про один варіант Xiaomi Mi X – з 6 ГБ оперативної пам'яті і флеш-накопичувачем місткістю 128 ГБ. Ціна такої версії складе 400 доларів (близько 11 200 гривень). Швидше за все, також будуть представлені модифікації з більшим об'ємом пам'яті.

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 представили ще восени 2018 року. Проте вже в грудні на Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2018 представники китайської компанії стали першими, хто продемострував смартфон із підтримкою 5G та на топовому процесорі Snapdragon 855.



Xiaomi Mi Mix 3 отримає підтримку 5G

У зв'язці зі смарт-антеною Xiaomi апарат зміг забезпечити завантаження даних на швидкості до 2 Гбіт / с. Під час презентації підключений до мережі 5G пристрій використовували для перегляду веб-сторінок, відтворення відео і роботи з додатками.

Xiaomi Mi Mix 3 оснащений екраном без трендової "моноброви" з мінімальними рамками. Робоча площа становить 93,4% від всієї площі передньої панелі. Діагональ AMOLED-дисплея становить 6,39 дюйма.

Огляд смартфона Xiaomi Mi Mix 3 – дивіться відео

Конструкція апарату виконана в формі слайдера. Зрушення дисплея виконується за допомогою магнітного механізму. Примітно, що звук відкриття можна персоналізувати, вибравши відповідний звуковий ефект в налаштуваннях апарата. За запевненням виробника, ресурс механізму становить 300 000 циклів.

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Об'єм оперативної пам'яті звичайної версії смартфона становить 6, 8 або 10 ГБ, а вбудованого накопичувача – 128 або 256 ГБ, в залежності від модифікації.

Тиловий фотомодуль смартфона складається з двох камер з роздільною здатністю 12 Мп. Основний сенсор Sony IMX 363 володіє апертурою f / 1.8 і розміром пікселя 1,4 мкм, допоміжний отримав діафрагму f / 2.4. Роздільна здатність основного сенсора подвійної фронтальної камери – 24 (Sony IMX 576. f / 1.8) та 2 Мп.



Xiaomi Mi Mix 3 отримав стильний дизайн та безрамковий дисплей

Ємність акумулятора з підтримкою швидкої бездротової зарядки становить 3 850 міліампер годин. Смартфон отримав гніздо USB Type-C для зарядки і підключення до ПК, модуль NFC, двохдіапазонний Wi-Fi і дактилоскопічний сканер на задній кришці смартфона.

Передбачувана ціна та дата старту продажів Xiaomi Mi Mix 3 5G наразі не повідомляється.

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