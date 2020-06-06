Дослідницька компанія International Data Corporation (IDC) опублікувала нови звіт щодо виробників натільних девайсів. Як сказано у звіті, світові поставки цих девайсів сягнули 72,6 мільйона одиниць в першому кварталі 2020 року.

Це одразу на 29,7% більше, ніж у цьому ж періоді минулому році, розповіли 24 каналу у пресслужбі Huawei.

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У сегменті смарт-годинників глобальні поставки в першому кварталі 2020 року досягли 16,9 мільйона одиниць, що на 7,1% нижче, ніж в минулому році.

Рейтинг виробників

Ще один цікавий факт, що китайський виробник Huawei піднявся на 2 сходинку у рейтингу виробників розумних годинників, відвантаживши 2,6 мільйона пристроїв. Це одразу на 118,5% більше, ніж в минулому році. Huawei стала єдиним виробником смарт-годинників, обсяги поставок якого виросли більш ніж на 100%.

Рейтинг виробників смарт-годинників / пресслужба Huawei

Першу сходинку надалі займає компанія Apple, їхній фірмовий девайс Apple Watch є найпопулярнішим смарт-годинником у світі. Однак. у порівнянні з минулим роком, показник продажу впав на 2,2%. На 3 місці – компанія Samsung. Продаж її фірмових розумних годинників теж впали на 7,2%.