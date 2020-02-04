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Найпопулярніші мови програмування – з’явився новий рейтинг

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Найпопулярніші мови програмування 2020 / unsplash.com

Експерти сформували новий рейтинг мов програмування за їхньою популярністю в Україні. Цього року рейтинг складено на основі опитування 9747 фахівців.

Рейтинг розробив профільний портал DOU.

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Як свідчить нове дослідження, популярність мови програмування JavaScript продовжує зростати. За популярністю серед українських програмістів JavaScript сильно випередила Java і нарешті стала найпопулярнішою мовою програмування. В той же час Java опустилась на другу сходинку.

На третьому місці мова програмування C#, щоправда її популярність в Україні знижується. На четвертому місці Python, яка демонструє позитивну тенденцію. А першу п’ятірку замикає PHP, щоправда її популярність серед українських програмістів теж продовжує знижуватись.

Інша п'ятірка мов програмування виглядає так:

  • C++
  • TopeSkript
  • Svift
  • Kotlin
  • Ruby

Найпопулярніші мови програмування

Найпопулярніші мови програмування

Серед нових мов експерти звертають увагу на Dart, яка відразу зайняла невелику (16 позиція), але досить помітну нішу у рейтингу.

Якщо ж дивитися на динаміку популярності мов програмування (2012 року по 2020 рік), вона виглядає таким чином.

Динаміка популярності мов програмування

Динаміка популярності мов програмування

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес
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