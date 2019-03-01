Неанонсована мобільна відеокарта NVIDIA GTX 1650 "засвітилась" в мережі

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NVIDIA GTX 1650: характеристики
NVIDIA GTX 1650: характеристики / Фото з вільних джерел

Протягом найближчих місяців лінійка графічних прискорювачів NVIDIA GeForce GTX на архітектурі Turing поповниться відносно недорогими рішеннями: GeForce GTX 1660 та GTX 1650. Попри небагатослівність самої NVIDIA технічні характеристики новинок вже давно відомі, а тепер з’явилась інформація, що неанонсована відеокарта стала основою ноутбука.

Як повідомляє Overclockers, згідно зі свіжими витоками, разом з десктопними відеокартами дебютують їх мобільні аналоги. Наприклад, днями "засвітився" ігровий лептоп ASUS, що поєднує процесор AMD Ryzen 5 3550H і прискорювач NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, а тепер в базі тестового пакета 3DMark був помічений ноутбук, обладнаний картою NVIDIA GeForce GTX 1650.

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GPU мобільної NVIDIA GeForce GTX 1650 функціонує на частоті близько 1,4 ГГц, а підсистема пам'яті представлена 4 ГБ GDDR5 з ефективною частотою 8 ГГц, що при наявності 128-розрядної шини забезпечить пропускну здатність в 128 ГБ/с.

NVIDIA GeForce GTX 1650
NVIDIA GeForce GTX 1650 стане основою ноутбука ASUS

Відзначимо, що компанію даної відеокарти в неназваному лептопі склав 6-ядерний процесор Intel Core i7-9750H з сімейства Coffee Lake-H Refresh.

За наявними даними, реліз настільної відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660 відбудеться 15 березня, а GeForce GTX 1650 вийде 30 квітня. Коли будуть представлені їх мобільні варіанти, на жаль, поки невідомо.

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Теги: Техно Ґаджети Відеокарти NVIDIA Asus ноутбук
Джерело: 24 Канал
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