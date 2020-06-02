Потенційно небезпечний астероїд 163348 (2002 NN4) розміром з футбольне поле наблизиться до Землі вже цього тижня. Розповідаємо чи справді астероїд летить до Землі та наскільки насправді він може бути небезпечним.

24 канал раніше наголошував, що NASA дуже уважно стежить за всіма астероїдами, які пролітають повз Землю чи рухаються в нашому напрямку. Це потрібно для того, що б передбачити реальну загрозу, яку можуть становити такі небесні тіла для нашої планети.

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Про який астероїд йде мова

Небесне тіло під номером 163348 (2002 NN4) було відкрито в 2002 році. NASA встановили, що астероїд пролітатиме максимально близько повз Землю вже цієї суботи. Ключове слово тут "повз". В жодному разі не йдеться про те, що астероїд рухається до Землі.

Наскільки астероїд небезпечний

Як ви вже могли зрозуміти – ні наскільки. За даними NASA, астероїд максимально зблизиться з Землею в суботу, 6 червня о 6:20 за київським часом, а відстань на якій астероїд пролітатиме повз Землю становить чималі 5,9 мільйона кілометрів. Варто зазначити, що це в 13 разів більше за дистанцію від Землі до Місяця.

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Чому ж всі пишуть, що астероїд потенційно небезпечний

Річ у тім, що траєкторія астероїда перетинає орбіту Землі, тому його вважають потенційно небезпечним. Хоча астероїд вважається найменшим у "абсолютному вираженні" (від 250 до 570 метрів), він більший, ніж 90 відсотків інших потенційно небезпечних тіл.

За розрахунками NASA наступного разу повз нашу планету астероїд 163348 (2002 NN4) пролітатиме у 2024 році.

Дивіться відео про "небезпечний" астероїд: