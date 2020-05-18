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Небезпечно близькі зустрічі: в Міноборони США розповіли про ще 8 випадків НЛО

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Нові випадки НЛО
Нові випадки НЛО / Скріншот

Міністерство оборони США розповіли про ще 8 випадків неідентифікованих літаючих об’єктів, з якими зустрічались їхні військові пілоти. Усі випадки трапились над Атлантичним океаном.

Як передає видання The New York Times, ці випадки записали у доповіді про небезпечні ситуації. Цікаво, що позначку "секретно" ці документи не мали.

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Пілоти палубної авіації заявили про близькі зустрічі із невстановленими літаючими об’єктами, подекуди вони були небезпечно близькі, – заявили у відомстві.

Детальніше

Йдеться про випадки у період з 27 червня 2013 року по 13 лютого 2019 року.

Один із таких випадків відбувся у березні 2014 року. Тоді пілот військового літака F/A-18E/F Super Hornet зафіксував "невідомий літак невеликого розміру". Він був розміром з валізу і мав сріблястий колір. Теоретично об’єкт ніс загрозу для літаків ВМС.

Вже у квітні американський пілот побачив два невідомі об’єкти, які не зміг ідентифікувати. Вони летіли на великій швидкості біля узбережжя Вірджинії. Цей випадок занепокоїв військових, тому що існувала ймовірність зіткнення у повітрі.

Військові зафіксували НЛО: відео  

Заява Пентагону

Раніше в мережі з'явилося кілька записів, на яких можна побачити неопізнані літаючі об’єкти, які перехопили американські ВПС. Деякий час американські військові ніяк не коментували ролики. Однак, 27 квітня в Пентагоні офіційно визнали ці відео справжніми.

На записах видно електрооптичну прицільну систему винищувача F/A-18 Super Hornet. На кадрах пілот упіймав обʼєкт у приціл. Також там чути, як пілот подивом обговорював побачене з колегою.

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Теги: Техно Космос
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