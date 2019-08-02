Планета Нібіру: на коли відкладається кінець світу

Ходять чутки, що на Землю із великою швидкістю насувається планета Нібіру, через яку відбудеться кінець світу. Що це означає та чи наближається до нас апокаліпсис – розбирались журналісти 24 каналу.

Прихильники цієї версії кажуть, що апокаліпсис неодмінно трапиться. Навіть називають точну дату – 12 серпня. Тоді планета Нібіру підійде до нас на мінімальну відстань. Що про це думають у NASA, будемо розбиратись разом.

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Планета. Міфічна. Нібито – у Сонячній системі. Часто ототожнюється з "планетою X" — гіпотетичною планетою або коричневим карликом за орбітою Плутона. У сучасній масовій культурі вважається планетою, наближення якої до Землі спричиняє катаклізми планетарного масштабу.

Давно. Якщо орієнтуватись на письмові згадки – десь у 12 столітті до нашої ери. Тоді давні вавилоняни згадували про неї як про зірку, яка асоціювалась із богом Мардуком. У їхніх віруваннях ця зірка керувала рухом інших зірок по небу. Саме слово "нібіру" означало перетин – і як місце, і як дію.

Друге життя у цю легенду зі стародавніх вірувань вдихнув письменник Захарія Сітчин. У 1976 році опублікували його книгу "Дванадцята планета". Там він, спираючись на оригінальний юдейський текст Старого Завіту, тексти аккадських ("Енума Еліш") і шумерських міфів, доводив існування Нібіру. Сітчин стверджує, що після зіткнення Нібіру з планетою Тіамат сформувалися Земля, Місяць та пояс астероїдів і комет. Проте Нібіру вціліла, а її населення – аннунаки за допомогою генної інженерії створили людей, схрестивши свій вид з Homo erectus.

За розрахунками Захарії Сітчина, Нібіру мала наблизитися до Землі на найкоротшу відстань 21 грудня 2012 року. Власне, ось ця думка виявилась найбільш живучою та розповсюдженою. У поєднанні з ідеєю про світову катастрофу у 2012 році, Нібіру розглядалася як ініціатор "очищення" Землі чи всієї Сонячної системи від зла і ознака нового етапу духовного розвитку людства. "Очищення" передбачалося у формі глобальної катастрофи, вивержень вулканів, приходу потойбічних істот.

Ця теорія стала однією з найулюбленіших у поцінувачів конспірології та прихильників різних теорій наближення кінця світу. Поверховий та аматорський рівень знання Сітчина як шумерології, так і інших пов'язаних з його теорією наук, на популярність його ідей не вплинув.

Страшне. Причому, страшне різні видання (із сумнівною репутацією) розказують про цю планету від кінця 1990-х. Ще з тих часів Нібіру з великою швидкістю насувається на планету Земля. Вона начето здатна знищити нашу Землю одним лише своїм наближенням – коли планети наблизяться одна до одної, станеться страшний катаклізм, який точно знищить людство. Поки вона все ще на підльоті – мешканці Нібіру направляють на Землю своїх шпигунів, які мають підготувати все до знищення планети якнайкраще. За версіями різних ЗМІ, вони будуть підміняти собою всіх представників чоловічої статі, вже зараз витравлюють людство засланими москітами, та відправляють різноманітних безхребетних (судячи із новин – переважно на російські узбережжя) аби ті унеможливлювали наше існування. З найсвіжіших новин – саме диверсанти Нібіру були зафіксовані у Росії за кілька секунд до початку страшних пожеж у Сибіру.

Кілька разів людство намагалось зупиняти цю руйнівну планету. Потужна бомба, запущена міжнародною коаліцією в рамках секретного проекту, знищувала небезпечний об'єкт щонайменше із десяток разів. Але Нібіру це не спиняло – вона все ще летить, висилає на Землю шпигунів та рептилоїдів і готує для нас неминучий кінець світу, який постійно відкладається. NASA про це знають, але старанно приховують інформацію про цю смертельну загрозу, постійно знищуючи свідків. Однак сміливі аноніми все ж прориваються до журналістів і діляться своїми інсайдами. З яких потім виходять публікації на вищеперераховані теми у "жовтій пресі".

Що її не існує. Що жодні смертельні об’єкти не несуться до Землі на шаленій швидкості і не висилають до нас своїх шпигунів. Що жодних доказів подібних сценаріїв немає.

У NASA про це заявляють ще із 2009 року. Тоді всі очікували, що у 2012 році Нібіру знищить світ, як це віщували давні майя. Спеціалісти із дослідження космічного простору запевняли, що такого не буде. Як ми з вами пам’ятаємо, вони виявились праві.

Заява фахівців NASA: відео

Потім Нібіру виринала ще кілька разів. Зараз вона виринула знов – у мережі починають панікувати через те, що 12 серпня Нібіру наблизиться до Землі і знищить нас всіх.

Позиція NASA лишається незмінною – Нібіру все ще не існує. Людству нічого не загрожує. Планеті Земля – також. Якщо не рахувати самого людства, звісно. Редакція 24 каналу закликає не напікувати і вірити лише перевіреним джерелам та доказовій науці.

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