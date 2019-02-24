Смартфон Nokia 9 PureView презентували офіційно: характеристики та ціна

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Смартфон Nokia 9 презентували офіційно
Смартфон Nokia 9 презентували офіційно / Фото з відкритих джерел

24 лютого в рамках виставки MWC 2019 компанія Nokia офіційно представила свій "найочікуваніший смартфон" Nokia 9 PureView. Навколо флагманського смартфона було чимало чуток, при цьому багато з них підтвердились.

Характеристики. Смартфон побудований на базі минулорічного процесора Qualcomm Snapdragon 845. Апаратну основу також склали 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої. Також смартфон підтримує карти пам'яті microSD об'ємом до 512 ГБ.

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Nokia 9 PureView оснащується 5,99-дюймовим POLED-дисплеєм без вирізів з роздільною здатністю Quad HD + (2880 x 1440 пікселів) і сканером відбитків пальців вбудованим під дисплей. Також екран новинки захищений загартованим склом Gorilla Glass 6, підтримує HDR10 та технологію Always-On Display.

Nokia 9 PureView
Nokia 9 PureView надійде у продаж вже в березні

Камери. Основна камера представлена п’ятьма 12-мегапіксельними модулями з оптикою Zeiss з апертурою f / 1.8, два з них монохромні. Також основна камера доповнена шостим модулем ToF. Фронтальна камера представлена 20-мегапіксельним модулем.

Система камер потрібна для створення фотографій з широким динамічним діапазоном і хорошою деталізацією. Софт склеює всі зображення, зроблені одночасно. А чорно-білі камери збирають майже в три рази більше світла, що позначиться на якості нічних фото, запевнив виробник.

Презентація Nokia 9 PureView – дивіться відео

Інші характеристики. Стандартного роз'єму для навушників немає. Nokia 9 PureView отримав порт USB 3.1 Type-C. Ємність акумуляторної батареї становить 3 320 мАг, причому заряджати її можна як по дроту (від блоку живлення потужністю 18 Вт), так і бездротовим способом. Що стосується ОС, то в її ролі виступила Android 9.0 Pie. Серед переваг смартфона також: модуль NFC та захист від пилу та вологи за стандартом IP67.

Nokia 9 PureView
Nokia 9 PureView отримав 5 основним камер

Дата виходу та ціна. Nokia 9 PureView надійде в продаж з початку березня за ціною 699 доларів (близько 18 900 гривень) в синьому колірному варіанті.

Nokia 9 PureView
Ціна Nokia 9 PureView

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Теги: Смартфони Техно Новини Техно Огляди MWC 2019 Nokia Ціни
Джерело: 24 Канал
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