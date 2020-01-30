Nokia теж працює над гнучким смартфоном

Бренд Nokia теж вирішив не відставати від світових тенденцій на ринку смартфонів, тож інженери вже працюють над розробкою смартфона з гнучким дисплеєм.

Як передає techradar.com, Nokia може випустити фірмовий гнучкий пристрій до кінця 2020 року.

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Щоправда, деякі джерела заявляють, що перший прототип гнучкого пристрою компанія HMD Global розробила ще в середині 2019 року. Таким чином готовий смартфон буде готовий вже до кінця січня.

Що ще відомо

Деталей поки небагато. Невідомо, який різновид складного дисплею обрала компанія. Не виключено, що Nokia також вибере абсолютно новий зовнішній вигляд для новинки. Наприклад, це може бути Z-подібний форм-фактор з подвійним згином.

Як відомо, Nokia має випустити ще 4 нових пристрої і вони можуть з'явитися вже на виставці MWC 2020 на кінці лютого. Серед новинок ми можемо побачити Nokia 8.2 5G, яка стане першим інтернет-пристроєм з підтримкою мереж 5 покоління, а також Nokia 5.2 і Nokia 1.3.

Ще одна новинка має стати частиною "Nokia Original Series". Це може означати переробку класичного телефону, як це було із Nokia 3310 раніше.

Більше інформації дізнаємось наприкінці лютого, коли компанія представить нові пристрої в Барселоні.

Наразі єдиним гнучким смартфоном, який доступний для широкого кола споживачів, є Galaxy Fold. Його можна купити в Україні за 57 000 гривень. Також свої версії гнучких девайсів готують Huawei та Motorola.

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