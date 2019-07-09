Нова послуга Telegram: анімовані стікери

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Telegram додав анімовані стікери
Telegram додав анімовані стікери / appleinsider.ru

Популярний мессенджер Telegram додав нову цікаву функцію – можливість обмінюватись анімованими стікерами. Про це сказано у блозі компанії.

Як відомо, у месенджері доступні кілька наборів стікерів. Однак, нові стікери важать в шість разів ніж звичайні фотографії та споживають менше заряду батареї, ніж гіфки.

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"Якщо одним зображенням можна замінити тисячу слів, то анімованим стікером – 180 000", – кажуть у команді.

Як отримати. Щоб створити свій пак анімованих стікерів, потрібно завантажити файли формату боту @stickers після чого ввести команду / newanimated.

Вимоги. Розмір стікера не повинен перевищувати 12х512 пікселів. Тривалість анімації має становити не більше 3 секунд. Вага стікера – не більше 64 КБ.

Нагадаємо, Telegram запустив стікери в 2015 році. Зараз у компанії кажуть, що за цей період ними скористалося 2 мільярди користувачів.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Telegram
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