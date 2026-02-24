Чи готова держава піти на радикальні кроки?

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що технічних перешкод для повного блокування Telegram в Україні немає. За його словами, найпростіший сценарій – повна заборона доступу до сервісу. Проте для цього необхідне окреме політичне рішення та санкція Ради національної безпеки і оборони, пише УНІАН.

Попри те, що можливості для обмеження існують, влада не поспішає застосовувати такий крок. Причина – масштаб аудиторії. За оцінками, месенджером користуються близько 70 – 80 відсотків українців. Telegram став одним із ключових каналів отримання новин, офіційних повідомлень та комунікації під час війни. Різке блокування може спричинити серйозний суспільний резонанс.

Що може спрацювати?

Більш реалістичним варіантом наразі називають деанонімізацію користувачів. Йдеться про механізми, які дозволили б ідентифікувати осіб, що використовують платформу для протиправної діяльності. Водночас реалізація такого сценарію без співпраці з адміністрацією сервісу виглядає проблематичною.

Юрчишин зазначив, що засновник Telegram Павло Дуров тривалий час уникав комунікації з українською стороною. Також він вказав на те, що серверна інфраструктура компанії пов'язана з Росією. Це додає політичного та безпекового виміру до питання функціонування платформи в Україні.

Діяти треба зараз

Окремо посадовець попередив про ризик циклічності дискусії. Якщо зараз жодних рішень не буде ухвалено, тема може знову відійти на другий план. За його словами, до неї повернуться хіба що після чергового інциденту чи теракту, коли з'ясується, що виконавців вербували через Telegram.

Таким чином, питання блокування месенджера залишається радше політичним, ніж технічним. Баланс між свободою слова, безпекою та реальним впливом на інформаційний простір визначатиме подальші кроки держави.